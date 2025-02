13 de cada cien alumnos que entran en la UEx abandonan los estudios

El 13,5% de los alumnos que entran en la Universidad de Extremadura (UEx) para cursar un Grado deja los estudios. Así lo detalla un ... informe presentado por el Ministerio de Universidades que trata de identificar las causas con el objetivo de poner en marcha medidas entre la comunidad universitaria, las comunidades autónomas y el Gobierno central.

El dato se refiere a aquellos alumnos de nacionalidad española que han dejado la universidad y no incluye a los que se retiran de una titulación para cursar otra diferente o a quienes se van a otra universidad.

En el caso de la UEx, el abandono se sitúa al mismo nivel que la media nacional (13,5%). La Universidad de las Palmas de Gran Canaria y la de Islas Baleares son las que presentan las tasas más altas, pues superan el 20%.

La extremeña se sitúa por delante de otras como la Politécnica de Valencia o la de Sevilla. La que menor retirada registra es la Carlos III de Madrid, con un 7,5%.

Según el informe, que ha tenido en cuenta los matriculados en en universidades presenciales en el curso 2015-2016, más de la mitad de los alumnos que abandonan lo hacen en el primer año, lo que demuestra que el inicio del Grado es el momento más delicado de cara a la continuidad en los estudios.

Los estudiantes que cursan una carrera de Artes y Humanidades son los más proclives a dejar los estudios

Entre las razones que más influyen en ese abandono destacan el nivel socioeconómico del estudiante y su familia, el precio de la matrícula y el tipo de carrera que se cursa.

Las variables relativas a la universidad en la que se estudia son las que menos impacto tienen. En cuanto a la titularidad, quienes estudian en las públicas no tienen más probabilidades de abandono que los que lo hacen en las privadas.

Los estudiantes de origen socieconómico bajo tienen mayor probabilidad de abandono de los estudios que aquellos con un nivel alto.

Las becas

En ese sentido, hay otro factor relacionado con el aspecto económico que suele influir en el abandono universitario. Quienes son becados tienen más probabilidad de dejar los estudios de Grado que quienes no reciben la ayuda. Según el informe, los becados tienen mejor rendimiento el primer año que los que no cuentan con la beca, con lo que su mayor probabilidad de abandono no se debe a un peor desempeño, sino que su mayor vulnerabilidad social les hace más sensibles a los problemas académicos.

De hecho, los becados más vulnerables económicamente, que se encuentran en el umbral más bajo de renta, tienen más probabilidad de abandonar que los becados con mayor nivel de renta.

En cuanto al Grado, los alumnos que estudian carreras conjuntas tienen una mayor probabilidad de abandono que quienes cursan grados simples.

Otra conclusión que aporta el estudio es que la probabilidad de abandono difiere entre las diferentes áreas de conocimiento. Los estudiantes que cursan una carrera de la rama de Artes y Humanidades son los más proclives a dejar los estudios sin concluir, frente a los de Ciencias de la Salud, que son quienes más continúan estudiando.

«Dejé la carrera por falta de dinero y ahora tengo mi propio negocio de comida para llevar»

Ampliar Jorge González en la puerta de su establecimiento de comida para llevar. C. MORENO.

Jorge González tiene 31 años y empezó a estudiar Historia en 2009 en la facultad del campus cacereño de la Universidad de Extremadura. «De un total de 40 asignaturas me saqué 25 y estuve becado un año. Al siguiente no me dieron la beca por no aprobar y la cosa en casa empeoró un poco económicamente, así que dejé la carrera por falta de dinero y tuve que volver a Badajoz, donde ahora tengo mi propio negocio de comida para llevar», comenta desde el establecimiento que ha montado en la calle Santo Domingo de Badajoz.

Ese es el resumen de los últimos años de la vida de Jorge, un apasionado de la cocina que abandonó los estudios universitarios, pero que no se arrepiente de ello porque ahora se dedica a lo que le gusta. Hizo un ciclo de grado superior de Dirección de Cocina en el Instituto San Fernando de Badajoz y realizó prácticas en un restaurante de dos estrellas Michelin en Marbella. Seguidamente pasó por varios restaurantes hasta montar hace apenas un mes y medio su negocio.

«'Teicawei', como se llama mi empresa, no es el típico restaurante de comida casera para llevar, sino que he apostado por una cocina más elaborada, con platos modernos e internacionales que se salen fuera de la común», dice González.

Ahora reconoce que no volvería a la Universidad porque «el acceso al mundo laboral desde una carrera es muy complicado y más desde una como Historia, donde solo vale la especialización o la docencia, que actualmente está masificada». Dice que, al fin y al cabo, todos los pasos que ha dado, hayan sido certeros o erróneos, le han llevado a donde está y es feliz.

«Me hubiera gustado estudiar Educación Social, pero tuve que hacer Turismo y perdí la beca»

Ampliar María Vega trabaja en la Oficina de Turismo de Badajoz. c. moreno

María Vega Martín empezó a estudiar Turismo en la Universidad de Sevilla cuando tenía 20 años. Se trasladó desde Badajoz a la capital andaluza para hacer una carrera que en un principio no era su primera opción. «Me hubiera gustado estudiar Educación Social, pero tuve que hacer Turismo y perdí la beca al no aprobar suficientes asignaturas», comenta.

En Sevilla estuvo dos años. «Esa carrera no me apasionaba. Había demasiado aspectos relacionados con empresariales y contabilidad y yo soy de letras. Aprobé seis asignaturas de once que tenía en primero», recuerda a sus 34 años. «Si hubiera seguido recibiendo la beca, con la que pagaba la matrícula y parte de los gastos mensuales para vivir en Sevilla, quizás habría terminado», añade.

María lo cuenta desde la Oficina de Turismo de las Casas Mudéjares de Badajoz, donde trabaja actualmente tras haber terminado dos ciclos de grado superior, uno de Agencias de Viajes y otro de Animación Sociocultural.

Cuando le preguntan si retomaría la carrera universitaria, resopla. «Turismo no la terminaría, pero sí me he planteado hacer Educación Social e incluso he llegado a informarme de las asignaturas que podría convalidar, pero nunca me he decidido finalmente», comenta María.

Antes de trabajar ofreciendo información a los turistas que llegan a la capital pacense también fue teleoperadora en una empresa en Lisboa. «Además, en el ámbito social también he estado en África y durante las navidades pasadas estuve trabajando como monitora en el centro de refugiados de Badajoz», concluye María.