Estos son los ciclos de FP con más demanda en Extremadura

La matriculación para cursar ciclos de Formación Profesional aún no está cerrada en Extremadura, a la espera de que concluya el periodo de en ... modalidad parcial, pero ya se sabe que hay cursos cuya oferta estará cubierta al ser los más demandados y otros que tendrán más dificultades.

En el caso de las formaciones de grado medio y superior, el ciclo de Cuidados Auxiliares de Enfermería es el que más solicitudes (cada persona puede hacer varias peticiones) ha recibido, con 3.422, seguido del de Gestión Administrativa con 2.365, Administración y Finanzas con 1.975, Laboratorio clínico y Biomédico con 1.855 y Educación Infantil con 1.762.

Les siguen Sistemas Microinformáticos y Redes (1.692), Electromecánica de Vehículos Automóviles (1.517), Desarrollo de Aplicaciones Web (1.420), Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (1.310), Higiene Bucodental (1.280), Farmacia y Parafarmacia (1.263), Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre (1.131), Enseñanza y Animación Socio-Deportiva (1.124), Administración de Sistemas Informáticos en Red (1.080) e Instalaciones Eléctricas y Automáticas (1.026).

En los ciclos de grado básico, los más demandados son Servicios Administrativos (316), Electricidad y Electrónica (292), Mantenimiento de Vehículos (248), Cocina y Restauración (193) y Peluquería y Estética (190).

Demanda

La Formación Profesional ha recibido para este curso 2025-2026 casi 50.000 solicitudes. En concreto han sido 49.892 peticiones. Para los ciclos de grado básico ha habido 2.270, para grado medio 21.822 y para grado superior 25.800.

Pese al alto número de preinscripciones, más de 100 grupos no alcanzan el número mínimo de matrículas establecidas para su funcionamiento.

Esto quiere decir que hay clases que no superan los ocho alumnos en los primeros cursos de los ciclos de grado medio o superior o a los cinco en el caso de los segundos cursos. La consejería de Educación puede anular la oferta si se dan algunas de esas dos situaciones, según la resolución del pasado mes de mayo por la que se convocaba el procedimiento de admisión y matriculación para FP.

Sin embargo, la Junta no ha anunciado que vaya a derogar algún tipo de formación en zonas rurales, donde se dan grupos bajo mínimos, y asegura que en «la Administración se está haciendo un esfuerzo importante por mantener dicha oferta, a pesar de estas bajas tasas de solicitudes, tratando de apoyar las necesidades de cada entorno, principalmente cuando existen necesidades en el tejido productivo de la zona».

Respecto a las matriculaciones, la Junta no dispone de estos datos consolidados, dado que se encuentra abierto el periodo de inscripción en la oferta modular parcial, pero se espera que se superen las 25.000 como el pasado curso. De ellas más de 20.000 se correspondían con centros públicos.