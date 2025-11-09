HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varios alumnos y un profesor durante una clase práctica de un ciclo de FP en un instituto de Cáceres. A. M.
Curso 2025-2026

Estos son los ciclos de FP con más demanda en Extremadura

Los estudios de Formación Profesional han recibido para este curso 2025-2026 casi 50.000 solicitudes

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Domingo, 9 de noviembre 2025, 07:40

Comenta

La matriculación para cursar ciclos de Formación Profesional aún no está cerrada en Extremadura, a la espera de que concluya el periodo de en ... modalidad parcial, pero ya se sabe que hay cursos cuya oferta estará cubierta al ser los más demandados y otros que tendrán más dificultades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallada muerta una mujer en la piscina de su domicilio en Badajoz
  2. 2 Una mujer de 58 años resulta herida tras caer a la Ribera del Marco de Cáceres
  3. 3 Alerta alimentaria: retiran este chóped de DIA por posible contaminación con listeria
  4. 4

    Oramba levantará 80 pisos en la Casa de las Aguas y estudia crear un parking de varias plantas
  5. 5 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  6. 6

    El día que Badajoz buscó un monstruo en pleno temporal
  7. 7 Herido grave un policía en un tiroteo durante un dispositivo contra el narcotráfico en Sevilla
  8. 8 Saúl Noriega: «Moverse, bueno contra el cáncer»
  9. 9

    Extremadura ya no es la comunidad que más espera para operarse
  10. 10

    93 artistas crean una selva para el Guadiana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Estos son los ciclos de FP con más demanda en Extremadura

Estos son los ciclos de FP con más demanda en Extremadura