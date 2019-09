Ciberfuturo

Primero despidieron en Canarias a una administrativa de hotel para substituirla por un 'bot' -programa informático que efectúa tareas duras o tediosas para los humanos- de gestión-. Pero, como Canarias pilla lejos y además no entiendo de tareas administrativas, hice como que no me importó.

Luego, en un periódico, alguien propuso adivinar entre varios poemas cuáles habían sido escritos por los atormentados sentimientos de un ser humano y cuáles por los metálicos algoritmos de un ordenador. Era tal el nivel de belleza y armonía que, para un cerebro estándar como el de servidora, resultó imposible establecer la distinción. Así que, consciente de que lo mío no es la perfección estética, decidí que tampoco me importaba.

Más tarde, en la radio, sonó la Sinfonía Inacabada de Schubert. Para ser inacabada es un poco larga, pensé, justo antes de que el locutor explicase que, aunque el pobre Schubert murió dejándosela a medias, ahora, mediante la inteligencia artificial, se ha dado fin a tan insigne obra. Achaqué mi ignorancia para distinguir la parte humana de la cibernética a que, en vez de oídos, siempre he tenido dos apéndices carnosos que apenan me sirven para distinguir a Shakira de un mastín labrador en celo. Por tanto, la intromisión digital en el mundo melódico tampoco me preocupó.

Que una pelandrusca con cuerpo metálico, aunque escultural, disponible con solo apretar un botón juegue al ajedrez con mi pareja, eso sí que no

Después, vi como mi hijo permanecía ensimismado contemplando un juego en una pantalla. Le pregunté qué tal el día y contestó con un monosílabo y tres gruñidos. No, no es que la máquina absorbiera sus neuronas por encima de sus sentimientos filiales. Es el salto generacional, lo atribuí, y dejé de preocuparme.

Al rato, tras esquivar el robot aspirador cuyo sistema de mapeado provoca que, cada vez que cambio un mueble de lugar, pase cinco minutos atacándole y escuchar el pitido de la cocinera automática que preparaba mis lentejas, decidí salir a la calle. Mi asistente virtual, con su aséptica preocupación, me advirtió de que cogiera el paraguas. Encantada porque la tecnología hiciese mi vida mejor, ni siquiera llegué a inquietarme.

Pero ahora, leo que cada vez es más popular el 'amante electrizante'. Es decir, ese compañero sexual que, además de no padecer nunca de dolor de cabeza y ser incansable mientras dure su batería, es capaz de interactuar con el compañero humano en la manera que uno los programe -tímido, descarado, cariñoso.- y, encima, juega al ajedrez si a uno le quedan ganas.

Ahora, que ante un bulto sospechoso en el garaje intuyo que quizás es demasiado tarde, empiezo ya a preocuparme.

Pase que intelectualmente me sustituya un programa informático. Total, no seré la única. En unos años, con la nueva revolución industrial, cada robot reemplazará a casi dos trabajadores. Pase que me hagan elegir entre un mal reguetón humano y una impecable sinfonía cibernética. Pase que mi aspiradora tenga vida propia y se conecte -a mí me pasa- en medio de la noche o que la Thermomix haga mejor que yo las croquetas; que para hablar con mis hijos tenga que usar el móvil; que en lugar de perro sea un cilindro quien me salude al llegar a casa. Pero, que una pelandrusca con cuerpo metálico aunque escultural, disponible con solo apretar un botón, con buen humor permanente, y más combinaciones que el Kamasutra juegue al ajedrez con mi pareja. eso sí que no. En mi tablero y mis fichas todavía mando yo.