Chus García: «Aquí me veían como una pringá»

María Jesús García Fernández (Sevilla, 1974) vive en Fuente del Arco, en el campo, en las faldas de la sierra. La entrevista transcurre junto a ... un ventanal abierto a la Campiña Sur de Badajoz. Al este, se distingue Azuaga, al norte queda Llerena, en cuya biblioteca municipal presenta el próximo jueves, 30 de octubre, a las 19.00 horas, su libro de relatos 'Encaje'. Actriz y conductora de programas radiofónicos, empezó a trabajar a los 14 años en M80, después ha sido locutora en Dial, Radiolé, la cadena SER, donde llevó la sección 'Terruño' en el programa 'A vivir que son dos días' durante dos temporadas veraniegas, Canal Sur y Canal Extremadura Radio. Ha pasado un tiempo en Japón trabajando como actriz, donde se casó con su pareja, Ángel, en la embajada española en Tokio. Tienen tres hijos.

–No sé si es más exótico vivir en Japón o en Fuente del Arco.

–Nadie entendió que nos viniéramos. Ángel se crio en Fuente del Arco y yo, en Sevilla, junto a El Corte Inglés y el Sánchez Pizjuán. A él le salió un trabajo por aquí, habíamos hecho ya 12 mudanzas y era hora de poner el huevo. Al principio fue un choque. Me decían que si me venía para encalar la casa y coger aceitunas, que aquí no querían a las mujeres para otra cosa. Me veían como una 'pringá' con tres niños que se viene al campo y a ver cómo pasa el invierno. Es un choque: mi marido entiende la caza, yo soy ecologista y no la entiendo, no entiendo que niños de siete años vayan a cazar. Fue un encuentro con la soledad, el silencio, el tiempo, el clima, el alejarnos del consumismo. Cuando optas por la vida en el campo, eliges lo pequeño, lo tranquilo, el conocernos todos, perder el miedo a salir sola por el bosque. La huerta, las gallinas, las aceitunas, el autoconsumo de energía solar…

–Y la educación de los hijos…

–Sí, mucha carretera, mucho esfuerzo, pero el mayor es graduado en Matemáticas y Teleco y trabaja en Málaga y los mellizos estudian Ciencias del Deporte y Fisioterapia en Tudela y Matemáticas y Económicas en la Rey Juan Carlos.

–¿Su trabajo?

–Me llamó Marce Solís para hacer el programa 'Costa Oeste' en Canal Extremadura y puse en marcha otros dos programas. Conduje 'Los sábados al sol' durante nueve temporadas. Me largaron de la radio, vino la pandemia, había estudiado Educación Infantil a distancia y empecé a trabajar en las aulas experimentales de los colegios. He estado en Hornachos, Bienvenida y ahora en Usagre con 16 niños de dos años en el aula. Eso requiere estar sana y fuerte porque ellos son siempre más rápidos que tú. Deberían bajar las ratios para poder atenderlos bien.

–¿La literatura?

–Empecé a escribir tras una visita con mi madre al cementerio con doce años. Las tumbas de los niños me inspiraron un poema. No dejé de escribir poesía y en 2020 publiqué 'Gineceo', un libro en el que hay mucha reivindicación, mucho feminismo, mucho activismo… El siguiente poemario fue 'Gaia', en 2022, un libro pospandemia, ecologista, feminista, con ilustraciones de Ana Colomer.

–¿El libro que presenta la próxima semana?

–'Encaje' lo escribí a partir de una propuesta de Luis Sáez, de la Editora Regional. Son ocho relatos en los que parto de muertes reales que me han impresionado, algunas aquí en Fuente del Arco, y el resto es fabulación. El libro va de maneras de vivir y maneras de morir. Es un homenaje a esa generación que se nos está yendo y nos ha dado mucho, pero no se lo hemos agradecido suficientemente ni se lo vamos a agradecer. Está dedicado a mis padres y a mis suegros, «porque representan a una generación de titanio que nos lo ha dado todo».