Chus García, en su casa de Fuente del Arco. ESPERANZA RUBIO
Gente que interesa

Chus García: «Aquí me veían como una pringá»

De Japón a Fuente del Arco. Locutora de radio, TEI y escritora, presenta 'Encaje', su tercer libro

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

Comenta

María Jesús García Fernández (Sevilla, 1974) vive en Fuente del Arco, en el campo, en las faldas de la sierra. La entrevista transcurre junto a ... un ventanal abierto a la Campiña Sur de Badajoz. Al este, se distingue Azuaga, al norte queda Llerena, en cuya biblioteca municipal presenta el próximo jueves, 30 de octubre, a las 19.00 horas, su libro de relatos 'Encaje'. Actriz y conductora de programas radiofónicos, empezó a trabajar a los 14 años en M80, después ha sido locutora en Dial, Radiolé, la cadena SER, donde llevó la sección 'Terruño' en el programa 'A vivir que son dos días' durante dos temporadas veraniegas, Canal Sur y Canal Extremadura Radio. Ha pasado un tiempo en Japón trabajando como actriz, donde se casó con su pareja, Ángel, en la embajada española en Tokio. Tienen tres hijos.

