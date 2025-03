El churro que nos une

En el sur, se desayuna en la calle y en el norte, también, pero menos. Esto de desayunar en la calle es una ola que ... avanza inexorable. Hace 20 años, ya era habitual el desayuno de bar en Badajoz, pero más raro en Cáceres, donde hoy es algo corriente y las cafeterías tienen unas cartas de desayunos estupendas.

En Andalucía, la tostada es la reina del desayuno callejero; en Extremadura, reinan churros, migas y tostadas; las gachas singularizan el desayuno en Castilla la Mancha; en Valencia, acostumbran a 'esmorzar' (aceitunas, bocata y café) entre las nueve y las once, pero no hay un desayuno 'regional'; Canarias tampoco es una región de desayunos, sino más bien de bocadillo a media mañana con 'pata' de cerdo; también Cataluña toma una medio comida a media mañana y no olvidaré un desayuno pirenaico en un bar de carretera, hace 35 años, en el que descubrí la tostada catalana con unos huevos fritos y un café con leche.

Baleares se apunta a lo que aquí llamamos 'las once' y allí llaman 'berenar' o un 'variat'; seguimos hacia el norte y en Euskadi también se abonan al segundo desayuno de media mañana, sin que el desayuno primero tenga especial relevancia. En el norte, no se puede destacar un desayuno callejero, aunque sí abundan las tortillas rellenas y las pulguitas de media mañana en Asturias y Santander. Finalmente, Galicia se está incorporando paulatinamente al desayuno fuera de casa y aumentan las cafeterías especializadas en esa primera comida, tanto que conozco algunos bares donde se desayuna con reserva para disfrutar de tostadas originales, cuencos de yogur casero, boles de fruta…

Lo que se repite en todas las regiones es el churro, un símbolo más nacional que los toros, el fútbol o la paella. Basándonos en datos, sostenemos que Cáceres es la capital del churro porque no hay otra ciudad mayor de 50.000 habitantes que tenga tantas churrerías por habitante: una por cada 4.173 ciudadanos. Cada cacereño tiene su churrería favorita. Hace un año, María Guardiola desayunó con toda su familia la mañana del día de reflexión en la churrería de sus tíos, la popular Olqui del barrio de Moctezuma, que está a cinco minutos de las churrerías Farinelli, Barrantes, Chokin y San Jorge. Esta última la lleva un matrimonio hondureño, última incorporación a la tradición churrera cacereña. Después están los bares. Cada churrería tiene una agenda de cafeterías a las que reparte. La San Jorge lleva churros a 30 bares de Cáceres a partir de las 05.45 de la mañana; Julio, en mi bar de cabecera, trae churros de Olqui y en la Barrantes he visto cómo enviaban sacos de churros al campamento militar.

Pero a pesar de esta singularidad churrera, me llama la atención que en las webs, páginas y sitios de internet dedicados a la gastronomía, cuando se habla de churros, se deja a un lado Extremadura. Se presenta Madrid como una ciudad de churros y porras, se habla de los calentitos (churros de rueda) y churros de papa (finos) sevillanos. En Jaén, los churros se llamaban tallos; en Málaga, están los churros y los tejeringos, que deben de tener cierto parecido con las churros de feria, y en Córdoba, se llaman también jeringos. En el norte, los churros son más de merienda, de fiesta, de comprarlos a la salida del mercado.

En Extremadura, hay churros finos, gordos y la porra, una por rueda, que es algo así como un churro de la suerte. Además, tenemos los churros de feria, que saben tan distinto y tan a infancia que, cada año, este mes, nos acercamos al ferial, damos una vuelta, nos comemos un churro y volvemos a casa tan contentos, tan de Cáceres, Plasencia o Badajoz, tan españoles.