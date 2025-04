«El churro, firme y crujiente»

Jorge Cardona (Tegucigalpa, 1971) y Leslie Aguilar (Tegucigalpa, 1980) se han atrevido a abrir una churrería en Cáceres, capital mundial del churro: una churrería por ... cada 4.173 habitantes. En Honduras, no conocen los churros: «Allí desayunamos a la inglesa: alubias, huevos, bacon, aguacate…». Tras trabajar 14 años en un banco y seis en una empresa de bombas y motores de agua, con 37, Jorge decidió venirse a Cáceres, donde ya estaba Leslie. Aquí aprendió a hacer churros y trabajó en dos churrerías antes de abrir negocio propio.

–¿Cómo se atreven?

–Leslie es de armas tomar, yo soy más conservador. Ella no había hecho nunca un chocolate ni un café de bar, pero es un huracán, se atreve con todo y nos lanzamos, no sin incertidumbre. Trabajábamos muchas horas, habíamos tocado fondo y teníamos que montar churrería propia ya. Nos decían que en Cáceres era imposible, que no teníamos familia ni contactos. Pateamos la ciudad buscando un local. Encontramos este en el barrio de Moctezuma, una antigua churrería cerrada desde la pandemia, lo alquilamos y abrimos el 20 de marzo de 2022 tras dos meses de arreglos.

–Aquí, todos somos catadores de churros.

–Al principio, los clientes entraban, dudaban y pedían un churro para probar. Les gustaba y ya pedían media docena. Se extendió de boca en boca, de familia en familia que sabíamos hacerlos, los vecinos estaban encantados y solo puedo agradecerles su paciencia, cordialidad y respeto.

–Tienen llena la churrería desde temprano, abren mañana y tarde todos los días, han ampliado alquilando el local vecino, cuentan con terraza… ¿La receta para triunfar?

–Limpieza absoluta, buen servicio, saber el nombre del cliente y lo que le gusta, amabilidad y buen café, buen chocolate y buen churro.

–La gran pregunta: ¿el secreto del churro?

–El aceite, limpio y muy caliente; el churro, firme, crujiente y nada aceitoso y buena harina. Invertimos mucho en aceite, lo cambiamos tres veces a la semana. Empezamos con la garrafa de 25 litros a 32 euros y a la semana siguiente subió a 81 por la guerra de Ucrania, que también hizo subir el precio de la harina: gastamos dos o tres sacos al día y los fines de semana, cinco.

–Esta churrería tenía un nombre castizo: La Porra. Ahora se llama San Jorge.

–Yo me llamo Jorge y mi hijo y el patrón de Cáceres, también. ¿Qué mejor nombre que Churrería San Jorge? Tenemos dos hijos: Luna estudia 3º de ESO en el San Antonio y 3º en el Conservatorio Profesional de Danza y Jorge estudia 6º de Primaria, también en el San Antonio, y 4º de Violonchelo en el Conservatorio de Música.

–Esto es sacrificado.

–Llegamos a las 04.30 horas. A las 05.30, abrimos al público y a las 05.45, Leslie empieza a repartir churros a 30 bares de Cáceres. Nada más abrir, vienen a desayunar policías, trabajadores de las ambulancias, chicos que vuelven de fiesta... A mediodía, dejamos de hacer churros y a la una, cerramos. Y por la tarde, de 18.00 a 21.30 horas y los fines de semana, hasta más tarde. Por las tardes, solo hacemos churros finos y en verano, la terraza se queda chica.

–Las colas de churrería son conflictivas.

–A veces, se monta una gorda por ver a quién le toca la porra y peleas por la vez. Vamos a instalar un expendedor de números y también empezaremos a repartirlos a domicilio porque a las personas mayores les gustan mucho los churros.

–¿El precio del churro?

–Un churro gordo: 35 céntimos. Los clientes nos avisan: «Si queréis subir precio, subid el precio del café, pero no el del churro». Y hacemos caso: el precio del churro no se toca.