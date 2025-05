El chozo extremeño se va de gira por Europa

En septiembre treinta estudiantes alemanes de Arquitectura recalaron en Cabeza del Buey (5.000 habitantes, Badajoz) y varios pastores fueron sus maestros durante dos semanas. ... Entre muchas otras cosas que les enseñaron, como sus silbidos o los cencerros de sus ovejas, los alemanes lo aprendieron todo de sus chozos.

Aun tratándose de infraviviendas a las que hoy no se les presta atención, son el mejor ejemplo de construcción sostenible pues los materiales para levantarlos son la enea que los pastores recolectaban junto a los ríos, igual que la adelfa, la caña. Después, gracias a cuerda de esparto, ponían en pie estas casas provisionales durante sus rutas trashumantes acompañando al ganado.

Hoy día el campo está lleno de cercas y los animales no recorren tantos kilómetros. Y aunque en la actualidad los pastores ya no vivan en estos chozos, los más mayores sí fueron nómadas en el pasado y todavía saben cómo construirlos, una técnica que se ha revelado como un tesoro para los futuros arquitectos que estudian en Stuttgart. No estaba en el guion inicial, pero durante aquella estancia en Cabeza del Buey –en la que también analizaron las antiguas casas del pueblo y su distribución– levantaron dos de estos chozos con sus propias manos. Al observar el resultado decidieron desmontar uno y llevárselo a Alemania para exponerlo en diciembre en la Universidad de Stuttgart. Ahora ese chozo extremeño tiene otra vida y esta semana ha viajado a Suiza, donde ha sido mostrado a los expertos que han acudido a la Universidad de Arquitectura de Zúrich.

Ampliar Los alemanes durante la construcción. A. B.

La presencia de estos chozos extremeños forma parte de la exposición y conferencia 'Comunidades de conocimiento tácito', que forma a jóvenes investigadores en la comprensión de los conocimientos específicos que los arquitectos utilizan a la hora de diseñar edificios y ciudades. La Fundación Sto-Stuftung ha sido uno de los patrocinadores, igual que la embajada de España en Suiza.

Por sus vinculaciones con Cabeza del Buey, donde vivió su bisabuela, ha sido la arquitecta Alba Balmaseda, que reside en Alemania, quien trajo a ese grupo de estudiantes en septiembre con la colaboración de su ayuntamiento, cuando celebró el seminario llamado 'Chozo, Humanos y Naturaleza en Armonía', también con la colaboración dos expertos de Bioconstrucciones Prefabricadas Brizna. Ahora el proyecto 'Chozos' ha sido desarrollado también por Kyra Bullert y Spela Setzen y Markus Vogl, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Stuttgart

Según explica Balmaseda, la conferencia y exposición, comisariada por los profesores Tom Avermaete y Janina Gosseye, explora las formas de conocimiento tácito aplicado a la arquitectura. Como complemento, los promotores han puesto en pie una exposición para estudiar la cultura de la arquitectura a través de una serie de objetos, artefactos e instalaciones llegadas de varios países del mundo como Bélgica, Japón, Australia o España, en este último caso con una aportación que en Extremadura pasaba desapercibida: los chozos que construían los pastores.