'Chocolat' en Cataluña

El sábado por la noche, no sabíamos qué ver en la tele. Desde que hay tanta plataforma, dedicamos más tiempo a hacer zapping que a ... ver series y películas. Es más, en alguna cadena hay una opción para cuando te desesperas y, hastiado de dudar entre esto y aquello, le encomiendas a la propia plataforma que escoja por ti. Pero el sábado no llegamos a ese extremo, sino que recurrimos a lo seguro. «Vamos a poner una peli ya vista y que sepamos que nos va a relajar», pactamos. Y vimos 'Chocolat'.

Es una peli que no falla. Ya saben: Vianne, una madre madura, simpática, libre, misteriosa y atractiva, interpretada por Juliette Binoche, llega a un pueblecito francés con su hija y abren una singular tienda de chocolate. Como es Cuaresma, no van a misa y Vianne es madre soltera, el conde que controla el pueblo desde la alcaldía las mira mal. Pero ellas no se arredran y con su chocolate y su libertad alteran las costumbres locales, lo que provoca que las fuerzas vivas obliguen al resto del pueblo a boicotearlas: nadie va a la tienda a comprar chocolate, todos las rehúyen e incluso las amenazan.

La película acaba bien, triunfando la libertad sobre el boicot y el desprecio, pero antes de ello, la madre y la hija lo pasan mal y los espectadores nos indignamos ante la estupidez de quienes boicotean a los demás solo porque quieren ser libres y ejercer sus derechos. 'Chocolat' es una película sobre la injusticia, el derecho a pensar como quieras, a decir lo que quieras, a respetar a los demás y también sobre el borreguismo de las masas manipuladas y la cobardía que nos puede cuando expresar lo que pensamos significa ir a la contra de lo políticamente correcto y establecido.

Supongo que los vecinos de Canet de Mar y de Balaguer, en Cataluña, también habrán visto alguna vez 'Chocolat' y se habrán rasgado mentalmente las vestiduras al comprobar cómo la condición humana nos puede convertir en seres abyectos capaces de boicotear injustamente a quien solo ejerce su libertad. Pues bien, si en Canet y Balaguer han visto 'Chocolat', les bastará con salir a la calle para darse cuenta de que en sus pueblos se está viviendo un proceso semejante. Esta vez sin final feliz, pero protagonizado por unos vecinos igual de cobardes y cazurros que los del encantador pueblecito francés.

Ya saben lo que está sucediendo en Canet de Mar (Barcelona), donde una familia es acosada por pedir clases de castellano y conseguir que el juez les dé la razón. Pero me voy a centrar en un caso semejante sucedido hace cinco años en Balaguer (Lleida), donde una familia propietaria de un bar con chiquipark llamado Petit Mon fue boicoteada por pedir clases de castellano para su hijo. El juez dictaminó que se cumpliera la ley: 25% de clases en castellano y se puso en marcha la misma maquinaria que en el pueblo de 'Chocolat'.

Los padres prohibieron a sus hijos jugar en el cole con el niño que quería recibir algunas clases en castellano. Las familias anularon las fiestas de cumpleaños ya contratadas en el chiquipark de los padres del niño. El niño se quedó solo y sin amigos. Nadie iba ya al bar Petit Mon y la familia del pequeño acabó cerrando el negocio, renunciando a la aplicación de la sentencia y yéndose del pueblo tras constatar que en Cataluña se puede estudiar en el Liceo Francés o en un colegio alemán, pero no se puede estudiar en castellano.

Si alguien de Balaguer o Canet de Mar lee esto, tranquilizará su conciencia diciendo que son falsedades, después hará zapping, verá 'Chocolat' y se indignará ante la capacidad del ser humano para manipular, controlar y presionar.