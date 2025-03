Chistes de trenes

Broncano le pidió a Leo Harlem que reivindicara mejores comunicaciones para Extremadura «porque no les ponen tren» y Leo hizo un chiste: «El último tren ... que cogí a Extremadura tenía flechas clavadas todavía». También José Mota ha hecho humor con el ferrocarril a Extremadura y en Google aparece una sección de chistes sobre el tren extremeño.

En el ámbito de la música, sucede algo parecido. SFDK y Kase han hecho un rap con esta letra: «Si vas a Extremadura no lo hagas en Renfe / Igual te quedas a oscura en mitad del tren»«. Y los grupos rockeros Calentón y Sínkope han grabado un vídeo clip en el que aparece Rajoy diciendo con mucho énfasis que «el AVE tiene que venir a Extremadura» para que después Vito, cantante de Sínkope, denuncie con su voz cascada e inconfundible de viejo rockero: «Blanca y verde que te ponen negra».

El tren ya es motivo de chistes y el humor está muy bien, pero con estas cosas se corre el peligro de que lo que empezó siendo una reivindicación y una queja que provocaba solidaridad acabé convirtiéndose en mero cachondeo. Cuando llegas a ese punto, la gente deja de hacerte caso, el problema deja de ser indignación para devenir en chanza y llega un momento en que parece que no tiene interés solucionar algo tan divertido que entra en el universo de lo cañí bellotero, lo cañí mangurrino, lo cañí ferroviario...

Nuestro tren forma parte ya del folclore nacional como los mosquitos de Huelva, aunque ya no haya mosquitos, la lluvia en Galicia, aunque cada vez llueva menos, o los carteristas del Rastro, aunque ya no quede casi ninguno porque ni llevamos cartera ni llevamos dinero encima. Nuestro Alvia es igual, por mucho que llegue en hora 30 días del mes, haremos un chiste y generalizaremos porque el 31 llegó tarde.

La obra cómica 'La maja desnuda de Cáceres' se representó 700 veces en Madrid y, aunque no se metía con la ciudad, se daba por sentado que era una revista picante y chistosa en la que se vacilaba a Cáceres y su mojigatería. O 'Los extremeños se tocan', una obra teatral en la que aparecemos como espabilados, pero que levante la mano quien no haya sido objeto de mofa al decir que es extremeño en otra región y, al instante, un gracioso ha soltado la frasecita: «¡Hombre, extremeño! Los extremeños se tocan. ¡Qué joíos!».

Ahora, llegas a una reunión a Albacete, a Pamplona o a Huesca y en el primer café colectivo te gastan la socorrida broma: «¿No habrás venido en tren?». Algo parecido sucedió cuando el Extremadura de Almendralejo, en su última temporada en Segunda División, llegó a Lugo para disputar la primera jornada en el estadio Anxo Carro y se encontró con que en el cartel anunciador del partido se leía un mensaje irónico: «No hay tren que nos separe» y una pregunta chistosa: «¿Llegarán?».

Lo nuestro con el tren es muy antiguo. Mi hijo nació en 1984 y el día en que vino al mundo yo vine en tren. Tuve que coger cuatro para llegar desde Galicia y el último fue un ferrobús con unos agujeros en el fuselaje por los que se veían las traviesas y entraba un frío helador. El revisor se disculpó: «Es uno de sus últimos viajes, el mes que viene lo mandan a Venezuela». Ahora, los problemas del tren son comunes a todas las regiones: no hay billetes porque son gratis y están todos vendidos con meses de antelación. Si quieres viajar en tren, o lo prevés un trimestre antes o no hay sitio. Pero las bromas solo se hacen con nuestros ferrocarriles y me temo que, aunque lleguen a su hora y mejoren sus prestaciones, tardaremos años en quitarnos de encima el baldón de quedar lejos, a trasmano y con unas comunicaciones de chiste.