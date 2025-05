La chispa de Fregenal

Probé la kombucha en la fiesta Extremeños de HOY. Eran las diez de la noche, tenía que volver de Badajoz a Cáceres y no podía ... tomar cerveza ni vino por si me daba sueño. La opción en esos casos es meterte para el cuerpo un par de 'cocacolas', pero por qué estimularme con un brebaje americano pudiendo hacerlo con un refresco de Fregenal de la Sierra.

Mi compañera Alba Baranda me había explicado que la kombucha tiene teína y, por lo tanto, despierta. Además, había incidido en el factor femenino del producto: 80 mujeres elaborándolo y embotellándolo, dos mujeres ideándolo... Y el éxito: 8.000 puntos de venta en toda España, el 80% del mercado nacional de la kombucha y a punto de abrir la primera tienda exclusiva en Madrid.

En resumen, busqué un botellín Komvida, que es como se llama la kombucha extremeña, y me lo bebí de un par de tragos. En primer lugar, he de reconocer que me despertó sin ponerme nervioso. Pero vamos por partes. ¿Está rica la kombucha, a qué sabe, tiene futuro?

Desde luego, a quien le gusta, le gusta y mucho. Me comentaba un compañero que su nevera está llena mitad y mitad de kombucha para su mujer y cerveza para él. Alba también me contó que bebe mucha kombucha y que le encanta. ¿Es un refresco femenino? La pregunta indignará a quienes también se indignan cuando se dice que el vino de uva syrah es muy femenino. Y sí, efectivamente, hay machismo en ese razonamiento de que es un vino femenino porque es fácil de beber. En el fondo, estás diciendo que la mujer no entiende los vinos complejos, las bebidas muy elaboradas y, por extensión, cualquier complejidad, sea un plato, un problema, un planteamiento o un razonamiento.

Sin embargo, esa simplicidad se quiebra cuando pruebas la kombucha hecha por mujeres y tan bebida por mujeres porque resulta que es una bebida compleja, muy compleja. Yo diría que es rara y, como todas las rarezas, al principio te provoca un rictus de estupefacción. Das un trago, paladeas y te preguntas: «¿Qué demonios es esto?». Te entra bien, pero no te relames y al final, te deja un toque extraño en el paladar, un retrogusto, por ponernos pedantes, a burbujas, amargor, acidez, dulzura... El chiste fácil: La kombucha es la chispa de Fregenal.

En esa indefinición está su gracia. Primero, la rechazas: no es un sabor conocido, se aleja de lo previsible, el paladar reacciona asustado. Pero luego, te vas acostumbrando, le vas cogiendo el gustillo y acabas reconociendo que no es fácil, pero la empiezas a entender. Supongo que lo mismo pasó al principio con la tónica, con la gaseosa e incluso con la Coca-Cola. La diferencia es que en este caso se trata de un refresco hecho aquí, no en el Reino Unido ni en Estados Unidos. Y a este paso, si resisten las ofertas de las multinacionales para vender, la Komvida de Fregenal (muy divertida su web y definitiva la relación de sus puntos de venta para entender su importancia), tan vegana, tan comprometida, tan ecológica y tan 'compleja' tiene un futuro prometedor y, además, proclama su origen extremeño y se destaca ese detalle en algunos puntos de venta como garantía de autenticidad.

Minutos antes de probar la kombucha, Guillermo Fernández Vara, al salir de la gala de Extremeños de HOY, se detuvo un momento y le comentó a Alba Baranda la importancia de que en los restaurantes extremeños se especifique el origen de cada producto. Ella le informó de que en algunos restaurantes del norte de la provincia y en el cacereño Borona Bistró ya se hace. Es un detalle fundamental: miel de Villuercas, aceite de Gata, jamón de Monesterio, kombucha de Fregenal.