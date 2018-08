El chiringuito más 'hippie'de Extremadura

El navegador de Google enloquece y castiga al conductor con una 'tournée' por Esparragosa de Lares (942 habitantes), que está tardando en hacerle un busto a Gabriel Calderón Altamirano (29 años). Escribes en el celebérrimo buscador el nombre del pueblo y el Maps te devuelve el mapita con su ubicación junto a una foto que no muestra la plaza del ayuntamiento con su fachada y sus banderas, sino un chiringuito. El de 'Gabri', el veinteañero que imaginó un bar de playa en La Siberia extremeña y lo hizo realidad.

Su negocio surge en medio de un paisaje tirando a amarillo, conocido como la playa de Los Llanos, al pie del embalse de La Serena, un mastodonte de agua como no hay otro en España. Se aparece el chiringuito 'La movida' como una alegre sorpresa en el camino, una reconfortante extravagancia con una historia detrás que le da la razón al 'Cholo' Simeone en aquello de que 'Si se quiere y se trabaja, se puede'. «Fue un día de Semana Santa, que nos juntamos aquí los colegas y les dije: 'Yo en este sitio montaba un chiringuito'». Fue hace siete años, pero 'Gabri', que así le llaman todos, lo recuerda bien. «Empecé a bajar aquí –relata–, a regar los cuatro pinos secos que había con un cubo que llenaba de agua en el pantano, porque aquí no había ni luz ni agua ni nada».

«Mi padre y yo lo limpiamos»

Afanándole cubos de agua al embalse más grande del país, el joven de Esparragosa empezó a resucitar un lugar abandonado, que antes fue un amago de parque de recreo. Había un vallado de madera, unos columpios, unas mesas de picnic y un edificio pequeño con unos baños. Una obra incomprensible, un sitio sin apenas visitas hasta que 'Gabri' lo rescató. «Era todo un pastizal, lleno de cardos y de piedras. Yo bajaba con mi padre y las quitábamos». Entre los dos acicalaron el lugar y Gabriel presentó un proyecto a la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Pero en el paraíso del 'papeleo' que es España, casi un año después aún no le habían llegado las autorizaciones que necesitaba para echar a andar.

«Me encanta que la gente diga que parece que estás en la playa, porque es lo que buscaba cuando abrí»

El empresario en ciernes no se quedó de brazos cruzados esperando a que la administración acelerara el paso. «Ese primer año, como no me llegaban los permisos, monté un chiringuito portátil, con una barra de madera y un frigorífico tumbado en el suelo. Como no había corriente eléctrica, lo llenaba con hielos. Vendía refrescos, cerveza y mojitos. Y alquilaba tres barcas de pedales», cuenta el emprendedor valiente.

Cuando la burocracia resolvió su petición, 'Gabri' pudo montar su primer chiringuito. «Era un módulo de obra, una caseta. La pinté imitando a la madera y le puse unas cañas en el techo. Así lo tuve tres años». Alrededor de la barra plantó unas palmeras. «La gente –explica– me decía que mejor pusiera árboles que dieron más sombra, porque es verdad que aquí no hay demasiada, pero yo preferí las palmeras porque son más exóticas, dan más la idea de estar en la playa».

Buscando al lagarto ocelado

Los árboles han crecido, y también el bar, el único de esta playa de interior por la que se pirran pescadores de media Europa. Entre la principal clientela de 'Gabri' están los extranjeros que acuden al lugar atraídos por la facilidad para que piquen los lucios, los barbos o los black-bass. Algunos viajan hasta esta esquina de la Península Ibérica tras haber contratado un paquete que les incluye el guía para las jornadas de tirar la caña, el alojamiento en una casa rural y las comidas y cenas en el chiringuito. Y en esto, 'Gabri' es un referente. «Entre la clientela he tenido a gente de Israel, de Francia, Italia, Alemania...», explica el joven extremeño, que ha logrado hacer de 'La movida' un sitio particular, distinto a casi todo lo que le rodea.

Bañistas en el embalse de La Serena.

Los palés convertidos en bancos, las hamacas colgando de los árboles, en las que echarse la siesta y despertar para entrenerse buscando al escurridizo lagarto ocelado que se esconde entre los cojines... Al artífice de todo esto le gusta hablar del turismo sostenible, que casa con su vocación naturalista. A 'Gabri' le entusiasma el campo. Disfruta viendo al lirón careto correr por el tejado de su chiringuito, al que según cuenta él mismo, suele ir más gente por la noche que por el día. Para entonces, él ya ha puesto velas en las mesas y ha sacado las cachimbas.

El agua del embalse más grande de España le valió para regar, cubo a cubo, «los cuatro pinos que había aquí hace siete años»

La fórmula ha tenido el éxito suficiente como para que los fines de semana hagan falta cuatro personas para atender el negocio, que a diario llevan entre Gabriel y su hermana. Y eso que el nivel del agua, particularmente bajo este año, le está quitando clientes, al quedar la orilla demasiado lejos de su bar. Un martes por la tarde, a las cinco, solo hay cuatro bañistas en el embalse. Después llegarán más. Ycuando caiga el sol, más aún, cuentan algunos de los habituales a la barra de 'La movida'. Dice su dueño que una de las particularidades del sitio es que en él siempre corre el viento, lo que ayuda a que se esté especialmente a gusto por la noche. Quizás sea cierto, aunque la peculiaridad primera de este rincón del oeste extremeño, la principal, es su chiringuito. El que vuelve locos a los gps.