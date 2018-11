El caso de los chinos plátano

Aunque suene a consuelo, es una verdad como un templo: en todo lo tangible, o sea el dinero contante, el empleo o la asistencia a espectáculos, los extremeños somos los últimos de la fila; pero en lo intangible, es decir, la calidad de vida, la calidad del aire o la calidad de la comida, somos líderes.

La primera vez que escuché eso de que los extremeños somos los campeones de lo intangible, me sonó a cuento chino, pero a medida que lo voy entendiendo y lo voy comprobando, cada vez me convenzo más de que es verdad eso de que destacamos en lo que no se ve ni se toca, solo se siente. Lo comprendí todo el día que entrevisté a un extremeño emigrado en Castellón y me explicó que allí se vivía para trabajar mientras que aquí se trabaja para vivir. Para que lo entendamos: en Castellón, descansan el fin de semana en el chalé de la playa, pero de lunes a viernes, ni cañitas a las dos ni cafés de una hora a media mañana.

Los intangibles son algo más que un café y unas cañas, pero esos dos momentos del día resumen muy bien nuestra calidad de vida, que consiste en no ser esclavos del trabajo, en no tener unas exigencias estrictas, en gozar de un medio ambiente saludable, en no cobrar grandes sueldos, pero tampoco trabajar con el agobio de alcanzar unos objetivos muy exigentes. Existen, naturalmente, colectivos como el agropecuario que son esclavos de su trabajo, pero, en general, llevamos un ritmo de vida razonable y gozamos de tiempo libre para las aficiones, la familia y el descanso.

Ya que les hablaba antes de los cuentos chinos, vamos a hablar de chinos, de los inmigrantes chinos, que llegaron a nuestras ciudades dispuestos a montar bazares y a trabajar de sol a sol para sacarlos adelante, manteniendo su estilo de vida estajanovista y su apego a la cultura del esfuerzo extremo. Pero cuidado, esos eran los primeros chinos y sus hijos, que llegaron aquí ya creciditos y educados. La tercera generación de chinos se ha dejado llevar por el contexto y ha demostrado que eso de saber vivir no es algo genéticamente extremeño, sino que es fruto del ambiente y del entorno. Es decir, un extremeño trasplantado a Castellón actúa como un castellonense y, en consecuencia, un chino trasplantado a Extremadura se comportará como los catalanes llegados a nuestra región a finales del siglo XIX, que aprendieron rápidamente de nuestros intangibles y supieron cómo actuar para ser razonablemente felices.

A mediados del siglo XIX, los segundones de las familias burguesas catalanas, donde, como saben, solo hereda el 'hereu', es decir, el primogénito, ante el desarrollo demográfico de su tierra y la dificultad de progresar allí, emigraron a Asturias (Masaveu), donde fundaron minas, a Galicia (Massó), donde abrieron conserveras o a Extremadura (Busquets, Calaff), donde desarrollaron el negocio de la lana. Como ven, en cada región, aprovecharon lo que había.

Pero en Extremadura, el ecosistema plagado de 'intangibles' acabó absorbiéndolos y convenciéndolos de que la calidad de vida era fundamental para ser feliz y que ese vivir bien era más accesible haciéndose, por ejemplo, cacereños de toda la vida que trabajando de sol a sol. Y se convirtieron en abogados, en constructores, en funcionarios y en terratenientes, pasando a formar parte de las élites locales de Cáceres.

El caso de los chinos 'plátano' es parecido. Que nadie vea en el apelativo 'plátano' una ofensa o un desprecio. Es como los chinos de segunda generación se denominan a sí mismos. «Somos amarillos por fuera y blancos por dentro», ironizan, o sea, 'plátanos', es decir, orientales en los rasgos, pero cacereños en el modo de vida. Y así, han descubierto que eso de abrir los bazares todos los días de sol a sol no ayuda a ser feliz, tampoco es bueno ahorrar tanto cuando se puede invertir en fincas y casas, es agradable, además, salir de fiesta, vestir a la moda y convertirse en extremeños de toda la vida, expertos en disfrutar de los intangibles.