China merece varias horas de brazadas Álvaro García Gañán tiene 29 años y dedica veinte horas semanales a entrenar. / HOY El extremeño Álvaro García es el representante de España en aguas abiertas en las olimpiadas militares J. LÓPEZ-LAGO Domingo, 20 octubre 2019, 12:44

Cuenta Álvaro García que cuando nada más de dos horas seguidas con el neopreno puesto acaba con los hombros machacados, por eso espera que en el lago de Wuhan, en China, los próximos 23 y 25 de octubre, el agua esté a más de 18 grados y no le obliguen a nadar con traje. Este pacense es el único guardia civil de la región que participará en los Juegos Olímpicos Militares, una competición deportiva de altísimo nivel que reúne a militares de todo el mundo.

En España, la Guardia Civil es un cuerpo militarizado, de ahí que este extremeño sea uno de los 160 integrantes de la delegación española (24 pertenecen a la Benemérita). Álvaro García ingresó en este cuerpo en 2008 y desde 2011 trabaja en los Geas (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas), donde básicamente se dedican a la búsqueda de personas o de objetos robados o involucrados en algún delito, una especie de policía judicial subacuática. «Lo peor sin duda es cuando toca buscar un cuerpo y la familia está fuera esperando a que lo encontremos», dice. Otras veces también hacen labores de apoyo a la seguridad en eventos deportivos o imparten charlas. En total hay 8 geas en Extremadura contando con él. «Este trabajo me encanta y en realidad era una evolución lógica después de toda una vida en contacto con el agua».

García empezó a hacer deporte de competición en el Club Natación Badajoz cuando era un niño. Al concluir su etapa de nadador se convirtió en triatleta, lo que le ha llevado a participar ya en cuatro mundiales militares. Esta vez, sin embargo, se incluyó en los Juegos Olímpicos Militares la modalidad de aguas abiertas y pidieron al extremeño que peleara por obtener un puesto y ampliar la delegación española, que participa en 23 de los 27 deportes de este encuentro internacional de máximo nivel. «No hay que olvidar -dice- que muchos países tienen a sus mejores deportistas en el ejército, son profesionales, así que parte de la elite en sus respectivas modalidades competirán en China».

Esta modalidad aún es minoritaria en la región pese a sus numerosos embalses

Para llegar hasta allí Álvaro García ha tenido que hacer una marca mínima. En el caso de los 5.000 metros era bajar de una hora y la consiguió el pasado 8 de junio en Ceuta, cuando ganó el Campeonato Nacional Militar en 55 minutos.

Veinte horas dedica a la semana el nadador extremeño -a veces en sesiones dobles que suman 10.000 metros nadando- a este deporte relativamente reciente que en el caso de Extremadura va ganando adeptos. Es cierto, reconoce, que la gran cantidad de embalses que tiene la región podría facilitar que esta práctica fuera más popular, pero la turbidez del agua en muchos casos hace que los pacenses se desplazan al pantano de Campomayor (Portugal) para poder entrenar en aguas abiertas y completar con garantías los metros que hacen en piscina.

Este guardia civil de 29 años especialista en actividades subacuáticas nadará los 10.000 y los 5.000 metros el 23 y 25 de octubre en Wuham

Sobre la técnica en este deporte explica que es muy diferente nadar en el mar y en agua dulce. «Aquí no tienes la posibilidad de los pequeños descansos que te da la piscina al hacer los virajes. En el mar flotas más, pero hay corrientes y oleaje, que puede ser en contra, a favor o lateral. A veces ves algún animal y las vistas son más bonitas. En agua dulce en cambio no se ve nada, aunque se nada mejor. Lo ideal es encontrar tu posición dentro del grupo y seguir al de delante para no tener que sacar la cabeza a mirar. Suelen ser carreras en las que tienes que encontrar un ritmo medio alto y mantenerlo, ya que casi nadie practica cambios de ritmo. Yo solo sé que voy a dar el cien por cien».