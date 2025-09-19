88 chefs en los pueblos

Hay un dato que certifica la importancia turística de Hervás: mientras los viajeros no llegan a pernoctar dos noches ni en Cáceres (1.83) ni ... en Badajoz (1.65), en Hervás duermen de media casi tres noches (2.8). En Hervás, una de las capitales del alojamiento turístico de Extremadura (1.727 camas) y de la gastronomía regional (13 restaurantes y múltiples taperías), se celebró el XVI Encuentro Anual del Clúster de Turismo de Extremadura que preside María José García Curto.

La reunión, además de las presentaciones, salutaciones y discursos de las autoridades, que, tras hablar, desaparecieron acogotados por unas agendas que no les dejan asistir a los debates ni recoger ideas, comenzó el encuentro con una charla del escritor Jesús Sánchez Adalid sobre el recetario de Alcántara. Me he aburrido en tantas conferencias, he mirado disimuladamente tantas veces el reloj mientras otros hablaban, que sentirme hipnotizado por un orador era una experiencia que había olvidado desde un debate entre Cercas, Landero y Félix Grande al que asistí en la sala Clavellinas de Cáceres hace unos años. Sánchez Adalid entretuvo, fascinó, enseñó, divirtió y me sorprendió porque nunca lo había escuchado y, llevado quizás por los prejuicios, no esperaba tal dominio de las tablas apoyado siempre en la sabiduría.

Del contenido de su conferencia, solo destacar que, hasta que Jesús Sánchez Adalid no ha comprobado de manera rigurosa y fehaciente que el famoso recetario de Alcántara fue robado por Junot durante la Guerra de la Independencia para revolucionar después la cocina francesa, no ha escrito una novela sobre esta aventura política, bélica y culinaria. Posiblemente se titule 'El recetario' o 'El recetario de Alcántara' y se publique en 2027.

Acudí a este Encuentro Anual del Clúster de Turismo para participar en una mesa redonda sobre turismo gastronómico junto a Caridad Hernández de Casa Manadero de Robledillo de Gata, Jesús Málaga de Azacán de Hervás, Domingo Álvarez, director gastronómico de las hospederías de Extremadura, y Manu García, chef de Puerto Seco de Badajoz y consultor gastronómico. Moderaba el periodista Vicente Pozas. Para preparar mi intervención, me dediqué a estudiar unos datos que quiero detallarles porque me parecen muy significativos: sumé los restaurantes rurales de cierta calidad que hay en Extremadura y seleccioné 88. Después, me fijé en que, de esos 88, en el año 2000, solo estaban abiertos 17. En conclusión, el siglo XXI empezó con un desierto gastronómico rural en Extremadura y 25 años después, tenemos 88 restaurantes, muchos de ellos en pueblos a los que nunca imaginamos que algún día peregrinaríamos para comer allí.

En esta revolución de los fogones y los chefs rurales de Extremadura sorprenden alquerías y pueblos como Aceña de la Borrega (En Cá Milio, La Terraza, Los Dólmenes), Fuentes de León con La Taberna de Noa; Cabeza la Vaca con Casa Vicente… En Hurdes, El Moral en Horcajo, Los Ángeles en Vegas de Coria, La Cabra Jurdana en Cabezo o La Pregonera en La Huetre. Y qué decir de Versátil en Zarza de Granadilla o de los diez restaurantes de gran nivel que suman entre San Martín de Trevejo y Valverde del Fresno. La lista hasta 88 es inabarcable: Al Norte, Veratus, Casa Terrona, Acho Tú, Tupío, Fe, Tarra Ya…

Durante el encuentro, conocí datos sobre los incendios de este verano: restaurantes donde se anularon 150 reservas, campings que estaban al 100% y se quedaron al 20%… Fue un interesante acercamiento a la realidad turística extremeña, tan dura por los incendios como esperanzadora por el esfuerzo.