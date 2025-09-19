HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Restaurante Fe, en Salvatierra de Santiago. ESPERANZA RUBIO
Un país que nunca se acaba

88 chefs en los pueblos

Clúster de Turismo. Encuentro en Hervás para escuchar a Sánchez Adalid y estudiar el panorama

J. R. Alonso de La Torre

Hervás

Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00

Hay un dato que certifica la importancia turística de Hervás: mientras los viajeros no llegan a pernoctar dos noches ni en Cáceres (1.83) ni ... en Badajoz (1.65), en Hervás duermen de media casi tres noches (2.8). En Hervás, una de las capitales del alojamiento turístico de Extremadura (1.727 camas) y de la gastronomía regional (13 restaurantes y múltiples taperías), se celebró el XVI Encuentro Anual del Clúster de Turismo de Extremadura que preside María José García Curto.

