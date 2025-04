Charlar en el supermercado

En Países Bajos han descubierto algo que en Extremadura habíamos inventado hace años: las cajas lentas para charlar con las cajeras. Venden la iniciativa como ... una estrategia para luchar contra la soledad, fundamentalmente de las personas mayores que, según las noticias que llegan desde aquel país, son quienes más necesitan hablar con las cajeras. La noticia sorprende porque vuelve a la carga con la visión tópica de la vejez y la jubilación como un tiempo de desahucio, tristeza, inutilidad y final. Una época en la que hay tan poco consuelo que lo que te queda es ir al supermercado y ponerte a hablar con sus trabajadores.

Hace unas semanas tuve que coger un avión en Badajoz y coincidí con un grupo de viajeros de la tercera edad. Los escuchaba hablar, sobre todo a ellas, y todas habían viajado mucho más que yo. Contaban anécdotas del aeropuerto de Ciudad de México, de sus viajes a Rusia, de vuelos cancelados en Londres, de aventuras caribeñas... La señora que se sentó a mi lado, vecina de la plaza de Italia cacereña, además del viaje en curso, tenía previstos otros cuatro hasta mayo, cuando en Cáceres se viven los mejores momentos del año y prefiere quedarse en casita y en su ciudad. En general, no vi yo por ningún lado la necesidad de bajar al súper a ponerse en una cola lenta de conversadores con cajeras ni cajeros.

La noticia holandesa cuenta que la cadena de supermercados Jumbo impulsa la iniciativa de las líneas de caja especiales y lentas para consumidores sin agobios ni prisas. Se llaman 'kletscassas', o sea, cajas habladoras o ideadas para charlar. La consejera delegada de la empresa comenta que en Jumbo pretenden tocar el corazón del cliente y ver la alegría en su cara. Y todo eso está muy bien si no fuera porque esta iniciativa y otras forman parte de la Coalición Nacional contra la Soledad, impulsada por el ministerio de Sanidad, Bienestar y Deportes de Países Bajos y orientada hacia los mayores, cuando la realidad es que son compradores de todas las edades quienes las utilizan porque la soledad es transversal y no tiene edad.

En Holanda, Jumbo ha abierto 200 cajas lentas. En Extremadura, no hay ninguna caja lenta porque todas, de alguna manera, lo son. Aquí, quien quiere, charla y quien no, calla y se apresura, pero el gremio extremeño de cajeras del súper es respetuoso con el cliente y actúa como los taxistas: si toca hablar, se habla y si toca callar, se calla, a gusto del consumidor.

Pero estoy hablando de supermercados, donde la clientela suele ser tranquila y no agobiarse. En los hipermercados, la cosa cambia: todo es tan grande, la compra es tan abundante y las colas son tan largas que el público se pone nervioso enseguida. Y no te digo nada cuando estamos ante la pantalla donde va a aparecer de un momento a otro la caja que nos toca. Sale por fin, pero como lleguemos a la nuestra y haya alguien delante que habla y se demora, empezamos a bufar. Y si la cajera es educada y da conversación, nos ponemos a comentar, cada vez más alto: «Ya me tocó la lenta, qué mala suerte tengo».

Sea como fuere, el acto de comprar es una magnífica medicina contra la angustia. Sales de casa, pides la vez y te sientes vivo...

Los solitarios de cualquier edad no compran nunca para varias semanas, prefieren el día a día y así tienen un pretexto para salir de casa a por un hueso, a por dos cajas de leche, a por tres plátanos...

Y entre hueso y plátanos, comentamos cómo se pasa la vida, cómo soñamos con nuestro próximo viaje, cómo se viene mayo tan callando. En Extremadura, no necesitamos cajas lentas porque, en general, no tenemos prisa.