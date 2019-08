Dicen que fue Bismarck quien dijo aquello de «Estoy firmemente convencido de que España es el país más fuerte del mundo. Lleva siglos queriendo destruirse a si misma y todavía no lo ha conseguido» y, visto lo visto, usted ha de colegir conmigo, querido lector, que «se non è vero, è ben trovato»

El espectáculo se aplaza hasta septiembre, creo. El chalaneo puede ser espectáculo apasionante, clarificador, porque retrata mejor que pomposas declaraciones de principios el talante y la firmeza de los chalanes, pero, como funcionamiento de la democracia, no deja de ser deprimente.

Los partidos, como los sindicatos, han pasado de ser dependientes de las aportaciones personales de quienes los constituyen a nidos de burocracia donde medran un gran número de mantenidos. Y así nos luce el pelo. La casta.

Cada vez que hay elecciones me pregunto por qué personas teóricamente preparadas, con medios, motivos y tiempo, no desembarcan en la política, curiosidad que se acentúa si intento comprender por qué se van los que se atrevieron a hacerlo.

Me resulta más gratificante y esclarecedor para entenderlo leer a Revel que aguantar las admoniciones de Macron, con ese estrabismo tan caro a los intelectuales franceses. Sartre, bizco, francés e intelectual comprometido, léase de izquierda, es epítome de esa ceguera selectiva.

Dos apuntes de Revel: uno, que las ideas de izquierda son más una contraseña, un vínculo tribal, que un método para mejorar la condición humana y otro, que lo que más le sorprendió de sus contactos –que el definió como fugaces y subalternos– con la política «fue no tanto su inmoralidad como la mediocridad de su inmoralidad». Así, Vargas Llosa, conforme avanzaba la campaña de las presidenciales peruanas, perdía interés. «Los pugilatos sórdidos destruían ese interés. La visión política noble se le desintegraba a fuerza de frecuentar los bajos fondos del combate diario».

¿Está reñida la democracia con un gobierno de los más preparados? Si a los excelentes no les motiva lo público y huyen de la marrullería pensemos qué falla, por qué no están o por qué nos gusta más elegir zapateros que pizarros.

Deberíamos elegir a los mejores, a gente que ha demostrado saber hacer las cosas, con principios y valores, que piensen en el bien de todos y no solo en el de ellos, que unan y no dividan, que su trayectoria vital haya probado que no dependen de la política para vivir ni medrar, que sean faros y no veletas

Si no, no tengo más remedio que pensar con Jean d'Ormesson, hoy va de franceses, que «la ineptocracia es el sistema de gobierno en el que los menos preparados para gobernar son elegidos por los menos preparados para producir y los menos preparados para procurarse sustento son regalados con bienes y servicios pagados con los impuestos confiscatorios sobre el trabajo y la riqueza de unos productores en número descendente y todo ello promovido por una izquierda populista y demagoga que predica teorías que sabe que han fracasado allí donde se han aplicado a unas personas que sabe que son idiotas».