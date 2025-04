¡Chacho, Titojose!

Para mis sobrinos, soy Titojose, mi mujer me llama papá y yo a ella no suelo llamarla por su nombre, sino mamá, siguiendo una costumbre ... heredada de mis padres. Cuando llego al trabajo, mi jefe de estudios me saluda con una fórmula peculiar: «¿Qué hace el hombre?». En cuanto a mi hijo, cuando se dirige a mí, me dice padre: «¿Qué hay, padre?».

Mi jefe de estudios me llama hombre porque esa manera de referirse a los varones es propia de la zona de Mérida, de donde mi compañero es natural. La recogió el profesor Alonso Zamora Vicente en su famosa tesis doctoral sobre el habla de Mérida y sus alrededores. En cuanto a lo de padre, aunque mi hijo cree que es una moderna y desenfadada manera de tratar a su progenitor, en realidad es una expresión antigua que se usa en Bodonal de la Sierra. De todo esto me entero leyendo esa biblia de lo humano y lo divino que es la revista 'Reina', editada en este pueblo pacense en honor de su Virgen de las Nieves. En el número 23, publicado el pasado mes de agosto, se recoge un artículo, titulado 'Fórmulas de tratamiento en Extremadura' y firmado por Juan Rodríguez Pastor, en el que se repasa con rigor y amenidad las diferentes maneras que manejamos en la región para referirnos a nuestros familiares, amigos y vecinos. Así, si lo de hombre se estila en la zona de Mérida, en Valdecaballeros, allá por los 70 del siglo pasado, aún saludaban a los forasteros con la fórmula buen hombre o buena mujer. Por aquí, usamos mucho lo de muchacho para tratar con los jóvenes o hablar de ellos. A los extremeños nos parece normal, pero recuerdo que cuando lo empleaba en Galicia, mis amigos se extrañaban mucho y les hacía gracia. Con lo de muchacho sucede algo simpático y es la manía que tienen las personas mayores de llamar muchachos o muchachas a aquellos que en su mocedad eran más jóvenes que ellos. Supongo que de esta manera se sienten rejuvenecer. Ahí está el caso de mi suegra, que habla de este muchacho o de aquella muchacha cuando resulta que tienen 85 años. Ella se justifica argumentando que cuando ella tenía 20 años, los otros tenían 15 y eran muchachos. En cuanto a lo de mis sobrinos y su titojose, Juan Rodríguez Pastor recoge en su artículo cómo mantenemos en Extremadura la fórmula el tío Miguel o la tía Francisca para las personas mayores. En el norte de Cáceres, se cambia por tiu y en las Hurdes se reduce a ti: ti Miguel, ti Francisca. Cuenta Rodríguez Pastor dos curiosos casos. Uno es el de un hombre al que decían tío José en Llera y y señor José en Higuera de Llerena. Comentaba el buen señor que le bastaba con recorrer diez kilómetros para subir de categoría. Y algo parecido le sucedía a un vecino de Riolobos, que era el tío Cantaqueo en su pueblo, pero emigró a San Sebastián y allí se convirtió en el señor Mendoza. En Tamurejo y otros pueblos de la Siberia cercanos a La Mancha, emplean mucho lo de hermano y hermana para las personas mayores. Aunque, según leo en la revista Reina, resulta más curioso lo que sucede en Cabeza del Buey, donde parecen mejicanos pues les dicen manitos. A los de Puebla de Alcocer los llamaban en los pueblos cercanos machos, también muy mejicano, y en Salvaleón se emplea mano y mana. Lo de chacho, acho e incluso cho es muy popular en la provincia de Badajoz, aunque por influencia de los estudiantes universitarios, se está extendiendo por Cáceres. Y así, con estas curiosidades, se pasan muy buenos ratos leyendo la revista de Reina, que cerramos hasta recibir el próximo número en agosto de 2022. Que ustedes la lean.

