Cervera-Barcelona

Una señora dice que se ufana de quitar la placa del almirante Cervera de una calle de Barcelona y aplaude que sea sustituida por otra en recuerdo de Pepe Rubianes.

«Lorenzo, ponme una tila, que lee uno cosas que lo ponen de mal talante». En la cafetería de Lorenzo hay veladores y sillas a la antigua usanza, y se está tan a gusto que las impertinencias del periódico se sobrellevan medianamente.

El fallo del almirante Cervera, don Pascual, fue que hizo salir los barcos de la bahía de Santiago, (¿o fue de La Habana?) uno a uno y fueron presa fácil para los cañones yanquis de Teddy Rooswell y Nelson Miles.

Pepe Rubianes era un cómico gallego, afincado en Cataluña, que hizo una serie muy graciosa para televisión, de un tal 'Maky', o algo así, que tuvo cierto éxito. Pero el tipo, sin qué ni para qué, hizo unas declaraciones groseras de tal calibre sobre España y los españoles, que se ganó, con creces, el repudio de los que una vez lo habíamos aplaudido. Después de írsele la olla, y antes de que lo empapelaran, se murió y fuese con Satanás, independentista y antiespañol, el pobre imbécil.

En el bar de Lorenzo ha entrado una pareja con dos niñitos. El papá, camiseta, calzonas y chanclas, luce en las pantorrillas tatuajes de caracteres chinos. La mamá, muy mona, rubita, guapa, luminosa, luce en espalda un tatuaje de caracteres árabes.

«¡Lorenzo, ponme un roncollins cubano, a ver si se serena mi ánimo!». No puedo, de verdad que no puedo con esta moda hodierna de los tatuajes. Yo le preguntaría a este joven papá si sabe qué significa lo que le han tatuado en los gemelos. Me temo que de chino mandarín no sabrá mucho, que digamos. Y a la mamá le diría: «¿Anta muslim? ¿kalama algarabiyah?», y quizás me diría «¿Qué dices?», o sea que de árabe lo mismo.

La señora Colau llama facha al almirante Cervera. Seguro que ignora lo que es un facha y de historia está pero que MD (muy deficiente). Y alaba a Rubianes, que nos insultó escatológica y groseramente. ¿Por qué me insultaste Rubianes, si yo no te había hecho nada? ¿Para qué están nuestros fiscales, pues?

Lorenzo se acerca y me trae un vaso de agua helada. «Cálmese usted, hombre», me dice y añade «Más se perdió en Cuba». ¡Y que lo digas, Lorenzo! Don Pascual Cervera y Topete perdió la batalla y lo siguen insultando. Si le pregunto a esa parejita de los tatuajes quién era Cervera y qué pasó en Cerro San Juan seguro que me miran extrañados y ni contestan.

«Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios; una de las dos….» ¿Cómo habrá llegado a alcaldesa de Barcelona esa señora que hace gala de su ignorancia? ¡Ay, Barcelona, qué penita tan grande! ¿Qué pensarán Marsé, Mendoza, la crême de la intelectualitè, y mis amigos Rossell y Trias de Bes?

«¡Lorenzo! ¿Qué te debo?». Pago, salgo de la cafetería y camino, paseo de Gracia arriba, grave y entristecido. La mitad de los jóvenes van pintarrajeados brazos y piernas; algunos, incluso, lucen aros que cuelgan del cartílago entre las dos fosas nasales, como los hotentotes de Nueva Guinea. Pobre almirante Cervera, sustituido por un payaso. Ay de las castas políticas, causantes de todas las desgracias y oprobios. Vendieron Cuba, Puerto Rico y Filipinas por cuatro cuartos y encima escatimaron la ayuda a los pobres soldados, que se batieron el cobre en la manigua y frente a la poderosa armada yanky. ¿Facha Cervera? Lo que hay que leer. Oh tempora, oh mores.