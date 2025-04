Cada vez a menos cerdos les llega su San Martín con las matanzas caseras en Extremadura

Cada vez menos y en manos de gente más veterana, con pocas opciones para que haya relevo generacional. Una de las tradiciones con mayor arraigo, ... por lo que suponía también para la alimentación de muchas familias, pierde fuelle definitivamente. Ha comenzado la campaña oficial de matanzas –la Junta la extiende desde el 1 de noviembre hasta el 31 de marzo–, y el sacrificio casero de cerdos consolida su caída en Extremadura después de algunos años de altibajos que insinuaban cierta recuperación. Falsa impresión. La campaña pasada mostró la cifra mas baja de sacrificios desde que hay datos.

Según la Subdirección de Seguridad Alimentaria y Salud Ambiental del SES, en la última campaña, la 2021-2022, se sacrificaron 5.295 cochinos para consumo familiar. Es el peor dato desde que se tienen cifras oficiales.

Esa campaña y la anterior están marcadas por la pandemia, con restricciones también en las matanzas y el miedo al contagios de por medio como factor desincentivador, pero los números vienen a confirmar una realidad preocupante.

Hace seis años, la campaña 2016-2017, se mataron 10.429 guarros. En la siguiente fueron 8.565, para caer a 7.637 en la 2018-2019. En la de 2019-2020 fueron 6.625 y en la penúltima, 6.110.

A principios de siglo, en la campaña 2001-2002, Salud Pública controló el sacrificio de casi 50.000 cerdos en Extremadura. A partir de entonces, empezó a caer de forma constante aunque hubo dientes de sierra. A partir de 2009, las matanzas domiciliarias se estabilizaron durante cinco años en torno a los 15.000 cerdos, para volver a descender a partir de 2014.

Salvo algunos sorprendentes repuntes en 2014-2015 y 2015-2016, con más de 10.000 guarros sacrificados, la caída se ha ido consolidando en época reciente.

«Detrás de este descenso continuado está el cambio de hábitos. Por eso se explica la caída de las matanzas domiciliarias. Ya no forman parte de la costumbre», sentencia Santiago Malpica, subdirector de Seguridad Alimentaria y Ambiental del SES.

Explicación

Además, «hay sitios menos idóneos para las matanzas en las zonas rurales, que están perdiendo población. Y luego está que hay gente que renuncia a matar pero no a comprar carne para hacer productos porque es algo más fácil, más sencillo», agrega.

«En mi casa se ha matado siempre y se seguirá matando mientras quede alguien con ganas de hacerlo aunque cada día es más complicado», sentencia Juan Francisco Pérez Ramos, veterinario de Pescueza, en la mancomunidad Rivera de Fresnedosa, en el partido judicial de Coria.

Con treinta años de experiencia profesional en su mochila, confiesa que hace no mucho tiempo «tenía que reconocer a cien cochinos. Ahora no paso de veinte». Dice Pérez Ramos que el coste económico de criar un cochino no puede explicar que se haya ido abandonando las matanzas domiciliarias porque «los piensos tan caros es cosa de ahora».

A su juicio la clave es que a la gente «le supone más un engorro más que otra cosa criar ahora uno, dos o tres cochinos para la matanza. Hay trabas burocráticas, pero también la facilidad de comprar la carne y embutir sin tener que sacrificar un guarro, sin tener que pensar qué hacer con el tocino, sin tener que movilizar a bastante gente para la matanza», resalta.

En nuestra región un decreto del año 2000, modificado por otro de 2006 de la Consejería de Sanidad, establece las normas para el desarrollo de la campaña de sacrificio de cerdos para consumo familiar. La normativa regula el control sanitario de los cochinos para consumo familiar en matanzas domiciliarias con el objetivo de «mejorar la calidad del servicio y adecuar en la medida de lo posible la oferta de estos servicios a la demanda planteada por los usuarios en Extremadura».

Establece medidas de protección de la Salud Pública contra determinadas zoonosis procedentes de animales y productos de origen animal y recoge la obligación de evitar el sufrimiento innecesario de los animales.

Procedimiento

Los ciudadanos para poder sacrificar un cerdo deben solicitado en el Ayuntamiento, que es quién autoriza. El reconocimiento de los animales es vital, recuerda Salud Pública, para prevenir enfermedades, infecciosas o parasitarias, en las personas que consuman esa carne. Algunas pueden llegar a ser muy graves y «se evitarían con un correcto reconocimiento por parte de los veterinarios», bien oficiales del SES o los llamados libres o privados.

La tasa a pagar por cada cerdo sacrificado por un veterinario de la Junta es de 2,48 euros por animal. Para uno privado es ligeramente superior. Para el próximo año, ese precio cae a la mitad, dentro de la reducción de doce tasas anunciada por el Gobierno de Vara a partir del 1 de enero.