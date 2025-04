La cercanía electoral anima la Asamblea

En los plenos de la Asamblea ya ni siquiera hay periodistas, una muestra del poco interés que despierta la actividad parlamentaria, pero también un efecto ... de la mejora de las comunicaciones, que permiten seguir las sesiones a golpe de ratón frente a un ordenador sin perderse nada. Aunque para eso los responsables de realización del Parlamento regional tienen que hacer un esfuerzo para captar en la retransmisión cada detalle, cada gesto. Como a Fernando Baselga sosteniendo una botella de agua turbia, según dijo procedente de Valencia del Ventoso, una de las localidades que más está sufriendo los problemas con la calidad del suministro. Un golpe de efecto que no pasó desapercibido.

Baselga se estrenó como portavoz y presidente de Ciudadanos, lo que le permite intervenir en el turno de preguntas al presidente de la Junta. Es el tercero de la formación naranja en la presente legislatura, una marca nada desdeñable si se tiene en cuenta que el grupo tiene siete diputados. Pero es un político veterano y se fajó con dignidad, lástima que solo tendrá dos plenos más y que en principio sólo en uno de ellos podrá interpelar de nuevo a Fernández Vara.

Las preguntas al presidente regalan los momentos más calientes de los plenos, pero apenas tienen lugar una vez al mes. En ese turno los primeros espadas tienen la posibilidad de debatir directamente con el mandatario regional, lo que ofrece una oportunidad para todos. Y más ahora, cuando faltan menos de cien días para las elecciones.

En ese turno se vivió un nuevo enfrentamiento entre Irene de Miguel y Guillermo Fernández Vara. La portavoz de Unidas por Extremadura preguntó por el compromiso para pactar el Plan de Movilidad Sostenible, a lo que el presidente de la Junta replicó que la oferta sigue sobre la mesa. Pero en su segunda intervención trajo al debate los problemas del tren extremeño, del que lamentó que ni siquiera merece dimisiones, e incluso criticó las dificultades para obtener la tarjeta SATE que da acceso a los autobuses gratuitos. El mandatario extremeño afeó lo que consideró una falta de cortesía, que afirmó haber echado en falta en toda la legislatura «y doy por hecho que no la tendrá nunca». También la acusó de falta de rigor y demagogia.

No es la primera vez que Guillermo Fernández Vara reprocha a Irene de Miguel en un pleno. Al fin y al cabo, rivalizan por un mismo nicho de voto. Aunque lo llamativo es que casi siempre hay un cariz personal en los desencuentros entre dos líderes políticos que pueden estar condenados a entenderse tras las elecciones de mayo. Quién sabe incluso si formar gobierno juntos.

Disputa con el PP

Con todo, los choques más importantes se siguen produciendo entre PSOE y PP. La presidenta del Grupo Popular, Cristina Teniente (quien sucedió en el cargo a José Antonio Monago), también aprovechó el turno de preguntas para incidir en uno de los puntos débiles del partido en el gobierno, la aprobación de la llamada ley del sólo sí es sí. Para darle un toque regional, no sólo recordó la reducción de penas y la excarcelación de condenados por delitos sexuales, sino que afeó a los socialistas extremeños que no hayan alzado la voz frente a Pedro Sánchez. Fernández Vara recogió el guante y lo utilizó para contraatacar, asegurando que el PP (como partido, no Teniente a título personal) sólo quiere la polémica con esta ley para hacerle daño y que en realidad le importan muy poco los avances en derechos, como el aborto y las bodas entre homosexuales.

La reforma de la ley de libertad sexual estuvo presente durante todo el pleno. También el PP trató de dañar al PSOE con una propuesta para conceder ayudas directas a los afectados por la borrasca Efraín, que la mayoría socialista rechazó alegando que ya hay medidas en marcha. El diputado popular Hernández Carrón afeó que los fondos del plan de contingencia de la Junta no sirvan para este fin, pero sí para pagar recetas, como contó HOY.

Hay otro mensaje que los diputados del PP repiten con cierta frecuencia, los cambios que se producirán cuando su nueva líder y candidata a la Junta, María Guardiola, llegue al Gobierno regional. Aunque los plenos reciban poca atención quieren aprovechar la ocasión para ofrecerse como alternativa.

Pero lo que no suelen captar las cámaras es lo que sucede en los corrillos y en los pasillos, fuera del hemiciclo. El debate enconado genera miradas esquivas, pero también hay tiempo para el encuentro y las risas. La legislatura afronta su recta final y seguirá habiendo enemigos políticos, y las pocas sesiones que quedan hasta abril registrarán nuevos desencuentros. Después, todos tan amigos. Como en el acuerdo unánime para reformar el Reglamento de la Asamblea con el objetivo de que los senadores elegidos por el Parlamento regional puedan mantener su cargo hasta que se produzca una nueva designación tras los comicios autonómicos. Con la redacción actual, se interpreta que deben cesar con la convocatoria electoral. En este caso no hubo ni debate ni fragor parlamentario.