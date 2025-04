Los centros de salud del SES tendrán baños para personas ostomizadas

Los nuevos centros de salud que el Servicio Extremeño de Salud (SES) construya en la región tendrán que contar con un aseo ostomizado. Así lo ... ha dado a conocer este miércoles la consejera de Salud, Sara García Espada. «Queremos aumentar la accesibilidad y que el sistema público de salud sea más accesible. Para favorecer esto todos los centros de salud de nueva construcción tendrán en el pliego como necesario la implantación de los servicios para personas ostomizadas», ha contado durante el acto de reconocimiento a los cuidadores que atienden a personas con discapacidad.

La cosejera de Salud, ha dicho que estos baños se implantarán como norma en todos los centro de salud que dependan de la Junta y que se construyan de ahora en adelante.

Esto no quiere decir que los que ya existen no tengan esta medida de acceibilidad pues Estapada ha asegurado que la posibilidad de instalar estos baños se extiende a los centro que necesiten alguna reforma. Además, también se mejorarán los que ya existen en varios hospitales de la región, como el de Mérida. «Los cambieremos de ubicación porque consideramos que la actual no es la adecuada, están ocultos y necesitamos que estén visibles para que los usuarios que los necesiten puedan hacer uso de ellos«. subraya.

Una iniciativa que ha sido aplauida por el presidente de Apamex y Cocemfe, Jesús Gumiel. «Con esto seríamos la primera comunidad autónoma en tomar esta decisión. El primer aseo para ostomizados ya se puso en marcha en la anterior legislatura porque es importante que las personas con cáncer de colón o con la enfermedad de crohn tengan un lugar adecuado a sus necesidades», señala Gumiel.

En este proyecto trabajan desde hace meses junto a la Oficina Técnica de la Accesibilidad en Extremadura (Otaex), donde han creado un modelo de aseo para personas ostomizadas que servirá de referencia para la construcción que propone la Junta.

Se trata de unos aseos que simulan inodoros, así lo ha explicado la técnica de Otaex, Ana Navas. «Lo ideal es que el baño cuente con un inodoro y no con un lavabo. Tendrá forma y estética de inodoro, que contará con una encimera para que las personas ostomizadas puedan llevar a cabo el cambio de bolsa», explica. Además contará con un espejo frontal y con refuerzo de iluminación para que las personas ostomizadas puedan manipular con seguidad e higiene las bolsas que portan a modo de catéter.

Más allá de las características internas, también se está trabajando en incorporarle la señalización adecuada para que pueda ser identificado por personas con discapacidad intelectual, que sepan que es un aseo para ostomizados y no un lavabo al que puede acceder todo el mundo, ya que en estos casos la higiene es lo más importante.

Personas ostomizadas

Los destinatarios de este tipo de baños son las personas que han padecido cáncer de colon o que sufren la enfermedad de crohn, dolencias por las que se le practica una ostomía en caso de ser necesario. Una cirugía que abre un orificio en el abdomen para sacar fuera el tubo digestivo o urinario, y que permite el paso de los desechos a esos envases, conocidos como bolsas recolectoras.

Esta nueva medida de accesibilidad es un avance para los usuarios futuros y para los actuales como María José García, que está ostomizada desde hace varios años, y asegura que «es una gran noticia ya que es dificultoso usar un baño público para nosotros a la hora de cambiar la bolsa, el vacío y que no es nada higiénico y esto nos hace perder dignidad».