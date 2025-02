Los centros de salud rurales no dan abasto por la falta de sustitutos y la llegada de turistas

«Todas nuestras líneas están ocupadas. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde». Ese es el mensaje que se escucha nada más llamar al centro ... de salud de Losar de la Vera en una mañana de lunes. Tras intentarlo varias veces, la grabación telefónica se repite como prueba de lo que sucede en algunos consultorios de Extremadura durante el verano.

En muchos de ellos, desde que llega el mes de julio no dan abasto y eso lo notan los pacientes. El SES no está cubriendo la mayoría de las vacaciones de los médicos en los centros de salud y a eso se suma que la demanda asistencial se incrementa ante la llegada de turistas.

Las poblaciones más afectadas por estos factores están sobre todo al norte de Cáceres, en La Vera, El Jerte y el Valle del Ambroz . Son zonas donde ya tienen la plantilla de médicos bajo mínimos y además reciben a numerosos visitantes en verano. Pero también en la provincia pacense hay municipios donde la sanidad se resiente, como Llerena y Zafra.

«La mañana está siendo tremenda, estamos atendiendo a muchísimos desplazados. Ahora se triplica la gente que viene al centro de salud. Recibimos una llamada tras otra y el mostrador está a tope. Todavía no he ido ni al baño en lo que llevamos de mañana», dice una administrativa del centro de salud de Jaraíz de la Vera.

Es una de las poblaciones que más visitantes atrae en verano. Lo sabe bien Ignacio Araujo, medico de familia que ha pasado consulta en esa población durante tres décadas.

«Tenemos que pasar consulta en varios pueblos y quienes no tienen médico asignado van a urgencias, que se satura» Ignacio Araujo Ha sido médico en Jaraíz y ahora pasa consulta en Casas del Monte

«En verano la situación es horrible porque no hay sustitutos. Si no están mis compañeros llego a ver a 65 pacientes» Esther Núñez Médico en Aldeanueva de la Vera

«Viene mucha gente de Madrid, Barcelona y de Bilbao sobre todo. También hay quien vive en Cáceres y Plasencia y tiene su segunda residencia en La Vera. Además, tenemos la mitad de personal porque no hay sustitutos y los que se quedan tienen que asumir las consultas de los compañeros. Llegamos a ver muchos pacientes en un día, además de tener que pasar consulta en varios pueblos», cuenta Araujo.

36 El máximo de pacientes pacientes diarios por médico es el límite que pactaron los sindicatos y la Junta para evitar la huelga de principios de año, pero según los facultativos consultados en varias localidades se supera en verano.

Eso significa que el acuerdo al que llegaron los sindicatos y la Junta de Extremadura para desconvocar la huelga de principios de año ya no se está cumpliendo. Tenían que ver como máximo a 36 pacientes por día y otros diez como mucho de otros compañeros. Sin embargo, ante la falta de sustituciones y el aumento de turistas en algunos pueblos eso no se está llevan a cabo desde este mes, según los profesionales consultados por este diario. Aseguran que ven entre 50 y 70 pacientes diarios.

Urgencias

Los servicios de urgencias también tienen mucha demanda. «Quienes no cuentan con médico asignado van a urgencias, que también se satura, y llegan a los 80 o 90 cualquier día», añade Araujo, que desde hace poco tiempo es doctor en la localidad de Casas del Monte, que también recibe a bastante población en estos meses.

«En verano también voy a Aldeanueva del Camino, La Granja y Abadía. En las zonas rurales no damos abasto y parece que ya lo hemos asumido. Nos apañamos como podemos. Nos organizamos entre nosotros», reconoce Araujo.

Ampliar Imagen del lago de Jaraíz de La Vera, con numerosos turistas. HOY

«Cuando llega el verano la situación es horrible. Para irnos de vacaciones tenemos que hacer malabares. Los compañeros tienen que acumular consultas de otros profesionales porque no hay sustitutos. En las guardias vemos a un montón de pacientes y no refuerzan cuando hay eventos», lamenta Esther Núñez, médico de familia en Aldeanueva de la Vera. «Tenemos 50 pacientes diarios de media. Si mis compañeros no están llego a los 65», cuenta.

Más de lo mismo en Villanueva de la Vera. «Llegan madrileños, vascos, catalanes y franceses. Sube el volumen a todos lo niveles. En el aspecto administrativo, con muchísimas tarjetas de desplazamiento, y también en urgencias, donde hay que poner un doble equipo los fines de semana. Pese a ello, no es suficiente. Faltan médicos», dice una trabajadora del centro de salud de Villanueva de la Vera.

Sin pediatra

También en otras comarcas extremeñas, como el Valle del Ambroz, la situación se agrava. Desde enero, Hervás, Baños de Montemayor y La Garganta están sin pediatra porque no se ha cubierto la plaza que quedó vacante por jubilación. Ante eso, los menores de siete años de esas localidades son atendidos por la especialista de Aldeanueva del Camino y los mayores por los médicos de cada municipio.

Además, en verano, a la pediatra de Aldeanueva del Camino no le sustituyen en vacaciones, según denuncia la Plataforma por una Sanidad Pública y Digna del Ambroz. «Tenemos dos médicos para atender a más de 5.300 personas de Hervás, Baños y La Garganta, cuando la población además llega a triplicarse por el gran número de turistas», afirman.

6 La espera para una cita días tienen que esperar aproximadamente en algunos municipios para que su médico le dé una cita, según sanitarios de localidades como Zafra.

En la provincia pacense también se dan situaciones complicadas. «Hemos empezado el verano ya con seis plazas sin cubrir y a eso hay que añadir las vacaciones y que no se ha contratado a nadie. De 18 médicos de atención primaria estamos trabajando siete en verano para atender a unos 12 pueblos. Hemos llegado a estar dos médicos para 6.000 habitantes», cuenta una profesional sanitaria de esa zona. «Voy a hacer cuatro guardias en diez días, con jornadas interminables. Ya ni cuento los pacientes que veo en un día porque me agobio, pero son más de 50», añade.

En otros municipios como Zafra, que son más grandes, también sucede algo similar. «Teníamos las agendas controladas para atender en un día o incluso en la misma jornada que pedían la cita, pero ahora hay que esperar hasta seis días aproximadamente por el aumento de población y por las vacaciones de compañeros», dice Leandro Fernández, que trabaja en el centro de salud Zafra I. «Cuando lleguemos a octubre tendremos que empezar desde cero de nuevo porque el plan para reducir la espera se desbarata», concluye Fernández.