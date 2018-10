El centro de salud de Cabezuela del Valle lleva seis meses sin pediatra Centro de Salud de Cabezuela del Valle. / HOY Un grupo de madres de Navaconcejo, uno de los pueblos afectados, ha convocado una concentración para el día 30 a las 12 de la mañana JOSÉ M. MARTÍN Jueves, 25 octubre 2018, 07:38

La escasez de pediatras en la bolsa de trabajo sanitaria de Extremadura, algo que se repite en otras comunidades autónomas, provoca que no se puedan cubrir las bajas de los profesionales de esta especialidad que se producen en los diferentes centros de nuestra región.

Lo saben muy bien los habitantes de varios pueblos del Valle del Jerte, que llevan seis meses –desde el mes de marzo, como confirma el Servicio Extremeño de Salud (SES)– sin la especialista de Pediatría en el centro de salud de Cabezuela del Valle, que atiende a este mismo municipio pero también a las localidades de Tornavacas, Jerte, Navaconcejo y Rebollar. «Esto provoca deficiencias en la atención», asegura Elisabeth Barbosa, que vive en Navaconcejo y tiene dos hijos pequeños.

Al tratarse de una situación prolongada, un grupo de madres de Navaconcejo, entre ellas Barbosa, ha decidido comenzar acciones reivindicativas y convocar una concentración para el próximo martes, día 30 de este mes, frente al centro de salud. «Ya nos hemos puesto en contacto con otras madres de los pueblos afectados y nos han transmitido que les parece una buena idea, por lo que vamos a reunirnos para protestar», informa Barbosa.

Su principal queja es que han pasado de tener a su disposición a una pediatra cinco días a la semana a que un facultativo pase consulta solo dos días. «Hemos llegado a estar diez días sin consulta, porque la persona que viene aquí también tiene que trabajar en otros centros del Área de Salud», comenta Barbosa. Por otro lado, el malestar de los vecinos también se centra en que la plaza no siempre la ocupa la misma persona y en que los profesionales que realizan la sustitución no tienen la especialidad de Pediatría. «En el centro de salud también están descontentos porque no pueden prestar la atención que les gustaría; el otro día me dijeron que hay cerca de 800 niños en la zona y con dos días a la semana de consulta es complicado que la atención sea la mejor», detalla Barbosa.

Desde el SES explican que se intenta que siempre sea el mismo profesional el que haga la sustitución, ya que es lo deseable, pero no siempre es posible puesto que se trata de un acto voluntario que un médico de familia sustituya a un pediatra.

Entre los problemas que se derivan de esta situación, los usuarios del centro señalan que se están retrasando las revisiones periódicas porque las horas que se pasa consulta de Pediatría se dedican a los aspectos más urgentes. «Es evidente que cuando un niño está enfermo debe tener prioridad sobre una revisión periódica, por eso al llamar para pedir cita, en ocasiones se nos propone esperar si se trata de casos que lo permiten», comenta Barbosa, que añade que también les toca pedir favores a otros médicos del centro cuando necesitan recetas en los días que no hay atención de Pediatría.

Desplazamientos

De esta forma, los desplazamientos hasta el hospital de Plasencia, distante hasta 45 kilómetros en algunos casos, son habituales cuando los menores se ponen enfermos, según los vecinos de la comarca, que lamentan que no haya un pediatra en el centro de salud cuando se produce alguna urgencia.

Desde el SES exponen que se trata de una situación temporal, debido a que la persona que ocupa la plaza está de baja maternal. Por tanto, no se maneja un plazo temporal exacto y el problema se solventará cuando se incorpore la titular o si aparece un profesional para realizar la sustitución de manera exclusiva. «Se avecina la época de catarros y no podemos seguir así; la gente está un poco cansada», insiste esta madre.

Por el momento, los usuarios han puesto varias hojas de reclamaciones, pero no han tenido respuesta.

Ante esta coyuntura los responsables sanitarios quieren dejar claro que, a pesar de las dificultades que hay con la especialidad pediátrica en toda España, la asistencia sanitaria está garantizada ante cualquier problema de salud. Esto es posible porque, según exponen desde el SES, un médico de Atención Primaria está perfectamente capacitado para atender a los menores y a que los médicos de cabecera pueden ver a niños en su consulta. Además, si la situación lo requiere, los médicos tienen la opción de derivar pacientes al hospital para que sean valorados. Este modo de actuar ya se realiza, en opinión de los responsables sanitarios, en los puntos de atención continua (PAC) y en la mayor parte de los consultorios donde no hay pediatra y los niños son atendidos por los médicos de cabecera.