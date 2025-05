El centro de Don Benito votó no a la fusión, pero las entidades locales menores fueron decisivas

José Luis Quintana, alcalde de Don Benito: «Solo intervine cuando me dieron el acta con el escrutinio final»

José Luis Quintana llegó el domingo al espacio habilitado para los medios mucho más tarde de la hora prevista. «Sí que me preocupaba el retraso, me hubiera gustado que se hubiese hecho antes, pero también entiendo que esto ha sido un proceso absolutamente limpio y pulcro», sostiene el lunes por la mañana. «Cuando empezó el recuento tuve los mismos datos que los medios de comunicación. Entiendo que se hizo con total transparencia y yo solo intervine cuando el secretario me dio el acta del escrutinio final» .