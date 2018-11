«En la central no pagan mal» Domingo, 4 noviembre 2018, 08:53

Carolina Serrano es una de las personas contratadas para trabajar en la actual recarga de combustible. Se trata de su quinta parada en Almaraz, además de otras tres en las que ha participado en la central nuclear de Trillo. «Soy técnico superior en Riesgos Laborales. Antes había trabajado en el bar de mis padres, pero no he encontrado otro trabajo en la zona referente a mi titulación», aclara. En estos 35 días, desempeña la labor propia de riesgos laborales, pero con anterioridad lo hizo en el área de protección radiológica. «En la zona no hay mucho trabajo en estas áreas, así que de momento voy aprovechando las paradas. Además que en la central no pagan mal, cosa que no hacen en otras empresas», afirma.