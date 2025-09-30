La central de Almaraz iniciará en octubre los trámites para su cierre

La central nuclear de Almaraz trabaja ya en preparar «de forma segura y eficiente» la transición al desmantelamiento de la planta, ya que el ... calendario de cierre previsto establece el 1 de noviembre de 2027 para la unidad 1, y el 31 de octubre de 2028 para la unidad 2.

El punto de partida de este proceso se producirá a finales de octubre de 2025, cuando la central de Almaraz entregará «como es preceptivo» al Consejo de Seguridad Nuclear la documentación de licenciamiento asociada a la declaración de cese definitivo de explotación de la unidad 1.

El desmantelamiento de la planta sería iniciado por Enresa en un plazo no superior a tres años después del cese definitivo, según el 7º Plan General de Residuos (PGRRR) en vigor, según informa la central nuclear en nota de prensa recogida por Europa Press.

En cualquier caso, Centrales Nucleares Almaraz-Trillo reitera su compromiso es «producir hasta el último megavatio hora» de planta cacereña «de forma segura, fiable y eficiente», manteniendo los «altos estándares» que la sitúan en el rating 1 de WANO, en el que está «entre las mejores del mundo».

En este sentido, la tercera semana de septiembre se celebraron en Madrid unas jornadas técnicas del grupo de Transición al Desmantelamiento de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO), en un encuentro al que asistieron expertos de 12 países y dos centros de WANO (París y Tokio).

Este grupo de especialistas de WANO visitó la Central Nuclear de Almaraz, que sería la próxima en cesar de forma definitiva en España según el calendario de cierre nuclear vigente, en la que los expertos de la planta tuvieron la oportunidad de presentar los trabajos que se están realizando para «preparar de forma segura y eficiente la transición al desmantelamiento» de esta central.

El pasado miércoles, 24 de septiembre, HOY ya publicó que el nuevo plan estratégico de Iberdrola asume el cierre de Almaraz. En la presentación de la hoja de ruta de la compañía que dirige Ignacio Sánchez Galán para el horizonte 2025-2028, y visión hasta 2031 -es decir, el periodo en el que se incluye parte del calendario de clausura de los siete reactores que existen en España- la eléctrica alejó la posibilidad de la continuidad de la instalación extremeña.

Asumiendo una serie de hipótesis por países para configurar el nuevo modelo de negocio de la compañía, Iberdrola reconoció ante los inversores el escenario de un «cierre nuclear según el protocolo firmado», lo que supondrá un impacto de 550 megavatios menos para la firma energética en 2028. Esa es la participación que le corresponde de la central de Almaraz, donde Iberdrola es la propietaria del 53% de la instalación junto Endesa (36%) y Naturgy (11%). Según la hoja de ruta pactado con Enresa en 2019, Almaraz I (550 MW consolidados en Iberdrola) cerrará en noviembre de 2027 y Almaraz II, un año después, en octubre de 2028.