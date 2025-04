De Casar de Palomero a Nuñomoral: Centenario del viaje de Alfonso XIII a las Hurdes. Segunda etapa

Antonio J. Armero Cáceres Viernes, 29 de abril 2022 | Actualizado 09/05/2022 08:33h. Comenta Compartir

La segunda etapa del viaje de Alfonso XIII a Las Hurdes, primera que discurrió íntegramente por Extremadura, comenzó en Casar de Palomero, de donde el monarca y su séquito salieron tras escuchar misa a las ocho de la mañana en la iglesia parroquial, oficiada por el obispo de Coria, Pedro Segura Sáenz. A la puerta del templo les esperaban los caballos para adentrarse en el montañoso paisaje de la comarca cacereña. Lea la etapa completa aquí.

El monarca y su séquito se dirigieron a Azabal, y pasada esta localidad se dio una de las fotografías más recordadas del viaje. Ante el asfixiante calor que hacía -y que le acompañó durante los cuatro días de su viaje hurdano-, el rey decidió darse un baño en el río Los Ángeles, y lo hizo desnudo. También se refrescó el doctor Gregorio Marañón. En un momento de ese baño, Alfonso XIII llamó al fotógrafo, Campúa hijo. «¡Ven, pajarito» -cuentas las crónicas que le dijo-. Me vas a hacer una foto que tu padre no me ha hecho nunca». Y el monarca posó para él desnudo junto al doctor Marañón, que no fue tan atrevido y mantuvo sus calzoncillos largos. La placa con esa foto no debía trascender, pero al cabo de unos años trascendió.

De ahí, la comitiva regia siguió a Pinofranqueado, donde el bisabuelo del actual monarca visitó las escuelas, la ermita del Cristo y la iglesia parroquial, antes de tomar un refresco en casa de Juan Martín Pérez, secretario municipal. Tras esa parada, el viaje continuó hacia Mesegal, Caminomorisco, Arrofanco, Arrolobos, Vegas de Coria, Rubiaco y finalmente, Nuñomoral. A las afueras de esta última localidad se levantó el campamento de tiendas de campaña donde todo el séquito cenó y pasó la noche. Durante el café posterior a la cena se produjo una de las anécdotas más famosas del viaje del monarca a Las Hurdes, cuando el ministro de la Gobernación comentó que le gustaba tomar el café con unas gotas de leche. Un camarero fue a buscarla y tras servírsela, le dijo: «Puede tomar el café tranquilo, porque la leche es de mi mujer, y muy buena, por cierto». Hay quien asegura que esta versión de lo sucedido mezcla realidad y literatura.

Casar de Palomero El rey camina por las calles de Casar de Palomero, en compañía del doctor Marañón y de Acacio Terrón, propietario de la vivienda donde pasó su primera noche en Las Hurdes Casar de Palomero Carmen Terrón, descendiente de Acacio Terrón, dueño de la casa en la que Alfonso XIII durmió tras la primera etapa de su viaje a Las Hurdes. La vivienda acaba de ser restaurada para acoger una casa-museo de las visitas reales a esta comarca extremeña. El pasado día 1 fue inaugurada con este nuevo uso, que ha sido posible gracias a que los propietarios han donado el inmueble al Ayuntamiento. AUX STEP FOR JS

Vídeo. La casa en la que Alfonso XIII durmió acoge una casa-museo PALMA

Casar de Palomero Juan Carlos I y Sofía de Grecia, asomados al balcón de la casa de Acacio Terrón en 1998. Casar de Palomero Placas en la fachada de la casa de Acacio Terrón, recordatorias de las visitas que distintos monarcas españoles han hecho a la vivienda (Alfonso XIII en 1922, Juan de Borbón en 1988 y Juan Carlos I en 1998) Azabal Alfonso XIII y el doctor Gregorio Marañón se bañaron en el río Los Ángeles, entre Azabal y Pinofranqueado. El monarca lo hizo desnudo y le pidió al fotógrafo, Campúa hijo, que se acercara. «¡Ven, pajarito! -le dijo-. Que me vas a fotografiar como tu padre no lo ha hecho nunca». Con calzoncillos largos posa el doctor Marañón. El fotógrafo le pasó la placa de la imagen al rey, pero unos años después apareció ilustrando la portada de un libro de 'El caballero audaz' (José María Carretero Novillo). Azabal Charco de los molinos o piscina natural de Azabal. Distintas fuentes indican que es el punto del río Los Ángeles en el que Alfonso XIII se bañó y luego fue fotografiado desnudo junto al doctor Marañón. Ocurrió al inicio de la segunda etapa de su viaje por Las Hurdes, al poco de salir de Casar de Palomero y antes de llegar a Pinofranqueado. Pinofranqueado La comitiva real camina por Pinofranqueado, donde el monarca visitó las escuelas, la iglesia parroquial y la ermita del Cristo. Después almorzó en casa de Juan Pérez Martín, secretario municipal del Cabildo y la persona que preparó los mapas de la comarca para la visita de Unamuno en 1913 y la de Marañón en abril de 1922. En esa vivienda, el rey tomó vino blanco, jamón serrano y dulces típicos. Pinofranqueado Una fotografía similar a la tomada hace cien años, en la misma zona de Pinofranqueado. En la actualidad, esta calle recuerda en su nombre al obispo Jarrín, precisamente otro personaje clave en la historia de Las Hurdes, por sus iniciativas para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la comarca. Pinofranqueado tiene ahora 1.682 habitantes y de él dependen 11 alquerías. Pinofranqueado Otro momento de la visita del monarca a Pinofranqueado, en las proximidades de la iglesia y la plaza mayor. Pinofranqueado El mismo lugar, en la actualidad. Es la zona conocida como 'Los cuatro caminos'. Caminomorisco Después de parar en Pinofranqueado, Alfonso XIII estuvo en Caminomorisco. En la fotografía, el rey pasa junto a la puerta de la iglesia. Caminomorisco El mismo templo, en una imagen tomada la semana pasada. AUX STEP FOR JS