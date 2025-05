Un centenar de policías locales no pueden trabajar porque les falta el curso de la Academia Aprobaron la oposición en primavera y la Junta achaca el retraso a problemas burocráticos de los que no es responsable

Celestino J. Vinagre Martes, 22 de octubre 2024, 07:25 | Actualizado 10:54h. Comenta Compartir

Javier, Pedro, Marco Antonio, Marina, Francisco, Jesús, Víctor, José Miguel... 102 personas comparten en Extremadura el mismo problema. Forman parte de un colectivo, el ... de los policías locales que acaban de ganar su plaza por oposición pero que no pueden trabajar. No saben en estos momentos cuándo van a poder hacerlo. La Academia de Seguridad Pública de Extremadura, competencia de la Junta, no ha celebrado, ni siquiera convocado, el obligado curso de formación que deben realizar tras aprobar la oposición.

A pesar de la urgencia de los municipios para contar con este tipo de agentes, un tapón administrativo está frenando su incorporación. Habitualmente ese curso se realiza en el último cuatrimestre del año. En esta ocasión no está siendo así. La Junta defiende que la responsabilidad del bloqueo no es suya. La traslada a los ayuntamientos y a los propios agentes. «Este problema se debe a la falta de gestión y planificación por parte de la Junta para resolver pequeños contratiempos que van surgiendo. Pero los opositores, que llevamos años detrás de nuestra ansiada plaza, tenemos familia, hijos, casa, gastos que mantener y no podemos aguantar mas dicha situación», expresa uno de los afectados, Jesús López. «Que no echen balones fuera, que nos digan ya cuándo se va a celebrar el curso. Hemos cumplido, pero la Administración no lo está haciendo. Nos hemos ganado unas plazas por oposición y no podemos trabajar en ellas. Esto se tiene que resolver ya», agrega otro agente, Víctor Perera. La Junta celebró su primera convocatoria unificada para la provisión de 61 plazas de policía local repartidas en varios municipios. Además, hubo otros como Badajoz, Mérida o Don Benito que optaron por convocar sus propias oposiciones independientes a esa convocatoria unificada. «Una vez finalizados los procesos, y después de una larga espera de varios meses, recibimos la noticia de que este año tampoco se inicia la Academia y ni siquiera dan previsión de cuándo se iniciará», afirma López. La Consejería de Presidencia, de la que depende la formación de la policial local, explica a HOY que «lo tenía todo listo» para que el curso se iniciara el 9 de septiembre. Tanto para los alumnos aprobados del proceso de tribunal único (TU) de la Junta como para los examinados con tribunales de ayuntamientos. «El 30 de agosto, tanto el tribunal único como los ayuntamientos que han examinado por su cuenta, nos deberían haber comunicado la lista definitiva de aprobados», agrega Presidencia. Algunos consistorios cumplieron, otros no, señala el Ejecutivo. La Consejería convocó a los opositores aprobados el 9 de julio en la oposición única para la elección de plazas. Pero advirtió que habían diez opositores que a su vez también habían aprobado en los procesos de los ayuntamientos. Y debían renunciar a una de las dos plazas. Noticia relacionada Otro obstáculo: sin opción de alojamiento en el centro Solo tres renunciaron en ese momento a las convocadas por la Junta. «Los siete restantes no terminaron de formalizar sus renuncias hasta el 21 de agosto», dice la Junta. A partir de entonces se produjo un nuevo bloqueo para empezar el curso en la Academia. El tribunal único convocó el reconocimiento médico. El 9 de octubre se informó que lo superaron ocho. Otra persona fue declarada no apta (puede presentar recurso), y a otra se le «concedió un tiempo de moratoria por una lesión temporal que no le permitía pasar el reconocimiento». Tiene de plazo para poder recuperarse hasta el próximo 13 de diciembre. «La Junta debía haber previsto que en un proceso como este, y más con un tribunal único por primera vez, se podía producir circunstancias como estas. Pero no lo ha hecho. No tiene explicación que diga que dos personas puedan bloquear el curso a cien», replica Jesús López. Apostilla la Junta que una de las renuncias fue de la persona que obtuvo la mejor nota en el proceso del tribunal único, «y por ello el acto del 9 de julio queda anulado y hay que repetirlo, al ser una concurrencia competitiva en notas la elección de plazas. La convocatoria para el nuevo acto no se puede realizar hasta que el tribunal único eleve la lista definitiva de aprobados». «No es responsabilidad de la Junta los retrasos en el inicio del nuevo curso de la Academia. A fecha de hoy no depende de nosotros poner la fecha del inicio. Deseamos que sea lo antes posible», concluye Presidencia. 23 agentes y 7 mandos han podido recibir formación desde 2023 En mayo pasado explicó la Junta a este diario que desde que comenzó la legislatura han asistido 23 alumnos al curso de agentes y 7 al de mandos en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura. Para el próximo curso selectivo «existe una previsión de 61 plazas de agente derivadas del proceso unificado más 41 plazas de procesos terminados o en curso convocados por los ayuntamientos», se avanzaba. Esos son los 102 agentes que esperan desde el final del verano a que se convoque la formación, con una duración no inferior a cuatro meses, a realizar en Badajoz. A eso se añade un período de prácticas en los ayuntamientos de destino. Esas prácticas deben durar al menos un mes.

