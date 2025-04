El centenar de liberaciones de la Mesa General suponen un gasto anual de 3,5 millones de euros

La polémica suscitada por la concesión primero y la retirada después de una docena de liberaciones al sindicato USAE, vinculadas a la Mesa General ... de Negociación, ha puesto de manifiesto el alcance que para cualquier central tiene estar o no en este órgano.

Pero también ha servido para cuestionar, por parte de quienes no están en él, si ese alcance está justificado. Las liberaciones derivadas de la Mesa ascienden a un centenar en la actualidad y suponen un gasto anual de unos 3,5 millones de euros, estimando un sueldo medio de 3.000 euros brutos mensuales por cada delegado sindical. En realidad, cada uno cobra el sueldo que tuviera en su puesto de trabajo, pero la administración está obligada a sustituirles y, por tanto, abonar las nóminas a los sustitutos.

La Mesa General es el órgano en el que se negocian las cuestiones laborales que afectan al personal funcionario, laboral y estatutario de la región por parte de la administración y los sindicatos con mayor representatividad. En el caso de Extremadura, son CSIF, UGT y CC OO, porque son los tres que en las últimas elecciones sindicales, celebradas en diciembre de 2022, lograron más de un 10% de los votos en los cuatro ámbitos autonómicos: personal funcionario y laboral de la Administración General, Sanidad y Educación.

En función de los acuerdos que administración y sindicatos han venido manteniendo desde 1994, por alcanzar la representación tienen derecho a estar en la Mesa General con 15 delegados cada uno, 45 entre CSIF, UGT y CC OO.

Pero, además, fruto de este acuerdo, se estableció también el derecho de las centrales a repartirse 7.800 horas sindicales y sumar así más liberados. En concreto, 55 más porque cada liberación está fijada en 140 horas sindicales.

«Podían haber sido 10.000 o 15.000, no se sabe por qué se fijaron esas horas, que se han venido manteniendo hasta la actualidad», afirma Jesús María García, secretario general de SGTEX.

«No se sabe por qué esas horas, pero se concedieron a cambio de un compromiso de no convocar elecciones sindicales en el ámbito de personal laboral en la Administración General de la Junta de Extremadura», dice Luis Manuel Gil, coordinador regional de USO.

María Ángeles Rodríguez, secretaria de Acción Sindical de UGT, aclara que el acuerdo en el que se fija esa cifra se alcanzó para evitar tener que celebrar elecciones sindicales en los distintos centros de trabajo, «porque sería algo incontrolable, y se optó por sumar las horas que corresponderían a esos centros y se establecieron las 7.800 para repartir entre los sindicatos representativos». En resumen, «tenemos las horas sindicales que nos corresponden, que establece la ley y que, en realidad, deberían ser más si tenemos en cuenta que los trabajadores de la Junta de Extremadura han aumentado desde entonces».

Petición a Guardiola

USO mantiene que el acuerdo por el que se fijaron esas horas está caducado y ha solicitado al Gobierno regional su eliminación. «Se lo hemos pedido a la presidenta en una reunión que hemos mantenido con ella y con el consejero de Presidencia, y nos han dicho que lo estudiarían», declara Luis Manuel Gil.

Esta central alega que el motivo que lo justificó, el compromiso de no convocar elecciones sindicales en el ámbito de personal laboral en la Administración General, no es potestad exclusiva de las tres centrales que se reparten las horas sindicales. «Porque ahora hay otros dos sindicatos, USO y SGTEX, que también podemos convocar esas elecciones», argumenta.

«Esta es la teoría», matiza por su parte Jesús María García. «Porque las horas derivan del acuerdo firmado en Mesa General y se refieren a las centrales firmantes». De hecho, el TSJEx, en una sentencia reciente, vincula el reparto de las horas sindicales a la pertenencia a este órgano de negociación.

Se trata del fallo en el que rechaza precisamente que USAE (integrado por estas siglas, PIDE y SGTEX) tenga derecho al reparto de las horas, como reclamó, cuando no se había constituido entonces la Mesa General.

En cualquier caso, «que este órgano genere más de un centenar de liberaciones, porque de él también se derivan otras para las intersectoriales por ejemplo, no tiene ninguna justificación», mantiene el secretario general de SGTEX. «El gasto que conlleva de unos 3,5 millones de euros no está justificado», insiste. Especialmente, «cuando estamos hablando de un órgano que se reúne no más de dos o tres veces al año como mucho, porque la verdadera negociación se lleva a cabo en las mesas sectoriales; o una sola vez, como ocurrió el pasado año».

USO califica estas liberaciones de «prebendas que merman la acción sindical porque, si eres molesto, quizás se anule el acuerdo», argumenta, y reclama que se supriman. Para esta central es un «despilfarro que está lastrando las cuentas públicas, máxime cuando el actual gobierno dice que está buscando los fondos para abonar lo que se debe de la subida del 2% de 2020». Recuerda que ya denunció esta situación ante el anterior ejecutivo, «sin que hiciese nada para corregirla», y confía en que ahora el gobierno de PP y Vox «tome cartas en el asunto, anule el acuerdo y vele por la correcta utilización de los fondos públicos».