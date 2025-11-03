El censo electoral crece respecto a 2023 por los extremeños en el exterior

Más de 890.000 personas están llamadas a votar en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, una cifra que crece en casi 1. ... 200 respecto a los comicios celebrados en mayo de 2023, aunque ese incremento se debe a los extremeños residentes en el exterior.

Según las cifras provisionales publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 890.967 electores podrán votar en la cita del 21 de diciembre. Los datos aún no son definitivos, ya que ahora se abre un periodo de reclamaciones. El censo está elaborado con los datos disponibles a 1 de agosto de este año.

Respecto a los anteriores comicios autonómicos, y según las publicaciones del INE, el censo en la región ha crecido en 1.179 personas. Por provincias, el mayor incremento se da en la provincia de Badajoz, con 770 más; mientras que en Cáceres la subida es de 409.

Sin embargo, en realidad el censo de españoles residentes en Extremadura ha bajado, al pasar de 860.999 en mayo de 2023 a 860.359 en la nueva convocatoria. Son apenas 640 menos, aunque con diferencias por provincias, ya que en Cáceres la caída es de 710, mientras que Badajoz sube en 70.

El incremento en el censo se debe por tanto al aumento de extremeños con derecho al voto que residen en el extranjero. Ha pasado de 28.789 hace dos años y medio a 30.608 en las cifras provisionales del INE. Son 1.819 más, sobre todo de la provincia de Cáceres, con 1.119 más, mientras que en Badajoz la subida es de 700.

Hay que tener en cuenta que en las elecciones autonómicas pueden votar quienes tengan reconocida la condición política de extremeños, lo que incluye tanto a los españoles que tengan vecindad administrativa en la región como a los residentes en el extranjero que hayan tenido la última vecindad administrativa en Extremadura y lo acrediten en la representación diplomática española, así como sus descendientes inscritos como nacionales. Sin embargo, no podrán votar los extranjeros que viven en la región que sí tienen ese derecho en las municipales.

Por países, las mayores cifras de votantes en las autonómicas en el extranjero están en Francia (7.877), Alemania (4.854), Argentina (4.177), Brasil (1.875) y Suiza (1.822). Destaca el incremento en Estados Unidos, que llega a 1.022, 175 más que en la anterior convocatoria.

Más mayores de 65

Además del aumento del voto en el extranjero, también es notable la incorporación al censo de los que han cumplido los 18 años respecto a los últimos comicios. En la cita del 21 de diciembre podrán votar por primera vez en unas autonómicas 26.695 jóvenes, una cifra que se reduce a 15.870 si se compara con las elecciones europeas de 2024.

En la convocatoria de 2023 votaron por primera vez en las autonómicas cerca de 41.000 jóvenes, por lo que prácticamente se mantiene la media de nuevos votantes. Un dato que coincide con el auge de la natalidad que se produjo en 2006, cuando se volvió a superar la cifra de 10.000 nacimientos en la comunidad, un dato que no se superaba desde el 2000. Esos jóvenes podrán votar ahora por primera vez en las elecciones a la Asamblea de Extremadura.

Pero en los próximos comicios tendrá aún más importancia el voto de los mayores de 65 años. De los 860.359 residentes en la región, 249.674 pasan de esa edad, según el INE, unos 15.000 más que en 2023. Supone el 29% del total, mientras que los menores de 30 no llegan al 14%. En 2023, los primeros representaban algo más del 27%, mientras que los jóvenes pasaban del 14% del total.