HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jornada electoral en Mérida en las autonómicas y municipales de mayo de 2023. HOY
21-D | Elecciones en Extremadura

El censo electoral crece respecto a 2023 por los extremeños en el exterior

En los comicios del 21 de diciembre podrán votar por primera vez en unas autonómicas 26.695 jóvenes

Juan Soriano

Juan Soriano

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:42

Comenta

Más de 890.000 personas están llamadas a votar en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, una cifra que crece en casi 1. ... 200 respecto a los comicios celebrados en mayo de 2023, aunque ese incremento se debe a los extremeños residentes en el exterior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por secuestrar a un bebé en un bar de Navalmoral cuando la madre se ausentó
  2. 2 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  3. 3 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  4. 4 Momentos duros para la extremeña Berta Collado: agradece la labor del personal sanitario extremeño tras perder a su madre
  5. 5 Detenido por herir con un vaso de cristal a un hombre en un pub de Badajoz
  6. 6 Una enorme bola de luz ilumina de verde el cielo de Extremadura: los expertos explican qué fue realmente
  7. 7

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  8. 8 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  9. 9 Trasladadas al hospital tres personas tras un choque frontal entre dos coches entre Mérida y Esparragalejo
  10. 10

    Las mujeres se abren paso en la Policía Local de los pueblos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El censo electoral crece respecto a 2023 por los extremeños en el exterior

El censo electoral crece respecto a 2023 por los extremeños en el exterior