Los cazadores podrán vender de manera directa hasta dos piezas abatidas cada semana

Los cazadores podrán vender un máximo de dos piezas a la semana de manera directa al consumidor final y minoristas en la región o ... dos piezas al día a la industria, según el nuevo decreto al que ha dado luz verde la Junta sobre el control sanitario de la carne de caza, con el que se actualiza una norma que data de 2015.

«Esta actualización nos parece positiva y necesaria porque en ella se incluyen posibilidades establecidas en la normativa europea y que hasta ahora no tenían cabida en la autonómica, abriendo dos nuevos destinos para la carne de caza mayor», valora Sebastián Redero, técnico de Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza).

Esos dos nuevos destinos a los que los cazadores podrán vender de manera directa la carne de las piezas que abatan son el consumidor final o minoristas, además de a la industria. En todos los casos, tras un control sanitario riguroso, de tal modo que para el suministro al consumidor o minoristas, es preciso que se creen los denominados Locales de Inspección de Caza (LICA), donde los cazadores podrán entregar hasta dos piezas al día para su control y posterior comercialización. En el caso de la venta a la industria, podrán ser dos piezas al día.

«De esta manera la carne de caza, más allá del autoconsumo como hasta hora, se podrá aprovechar comercialmente», detalla el técnico de Fedexcaza.

No obstante, esta venta se circunscribe a las modalidades de caza sin designación previa, que también actualiza la norma. Aquellas en las que no se puede prever la obtención de capturas, como el jabalí al salto, las esperas, los recechos ordinarios y los de gestión con menos de cinco piezas por jornada.

En estos casos se simplifica el procedimiento para solicitar la inspección, que deberá comunicarse por teléfono el mismo día del abatimiento o antes de las 10:00 horas del día siguiente, realizándose esta en un plazo máximo de 24 horas, y el almacenamiento hasta 3 días siempre que exista refrigeración y las canales estén suspendidas.

En cuanto a las actividades cinegéticas con designación previa, como es el caso de las monterías, también se introducen mejoras. Entre ellas, la solicitud de designación ya no se tendrá que presentar con 30 días de antelación, sino con 10, y se contempla la posibilidad de decomisados parciales, lo que permitirá aprovechar diferentes partes de la pieza.

El otro decreto

Fedexcaza valora y agradece el trabajo realizado por la Dirección General de Salud Pública y el equipo de veterinarios que la acompaña, «responsables de sacar adelante uno de los mejores decretos de control sanitario de toda España», indica la entidad.

Sin embargo, «lamentamos que choque frontalmente con el Decreto 149/2016 sobre Sandach (Subproductos de origen animal no destinados a consumo humano), seguramente uno de los peores del país, y que supondrá un factor limitante para el desarrollo de esta nueva norma», apunta la organización

«Cuando llevas una pieza al control sanitario, en el caso de las modalidades sin designación previa, si resulta que el animal no es apto hay que destruirlo y, con la normativa en vigor, con el Decreto Sandach, supone un coste inasumible para el cazador, que supera los 200 euros por animal», explica Sebastián Redero.

En cualquier caso, el objetivo del nuevo decreto aprobado por la Junta de Extremadura es «impulsar la comercialización de la carne de caza mayor, para que gane presencia en los hogares no solo de Extremadura sino del resto de España y otros países, y también en las cocinas de los restaurantes», explicó la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural cuando dio a conocer la elaboración de la nueva normativa. «Una norma clave para el sector cinegético, que mueve unos 400 millones de euros al año en la región y sustenta a más de 200 empresas», concretó.

No en vano, en Extremadura hay más de 320 cotos cinegéticos, que abarcan una superficie de tres millones y medio de hectáreas, lo que significa que la caza se puede practicar en el 82% del territorio autonómico, y en la región se dan cita más de 34.000 cazadores.

De hecho, «cada año se expiden más de 30.000 licencias de caza, un permiso que desde este verano, se puede obtener telemáticamente, a través del teléfono móvil, el ordenador o la tableta, sin necesidad de visitar ninguna sede física», apunta al respecto la Junta.

Alta cocina

Con el nuevo decreto, el Gobierno autonómico «busca favorecer el aprovechamiento de la caza, ampliar las vías de comercialización y apoyar a los pequeños cazadores, a la vez que asegurar las máximas garantías sanitarias para los consumidores», resume Gestión Forestal.

Destaca que la carne de caza tiene una cuota de mercado importante en varios países europeos más allá de España, como Francia, Alemania o Austria, donde es particularmente apreciada su sabor claramente diferenciado en cada pieza. «Hay que recordar además que se trata de carne de animales silvestres, es decir, que han desarrollado toda su vida en libertad, lo que redunda en una gran pureza de la proteína contenida en sus carnes».

En los últimos años, la carne de caza ha ganado espacio en la alta cocina, especialmente entre quienes buscan degustar piezas con un sabor intenso y disfrutar experiencias gastronómicas diferentes. «En esta línea, la red de hospederías de Extremadura ofrece desde el pasado día 15 de septiembre en todos sus establecimientos un menú a base de carne de caza que estará disponible hasta el mes de abril», concluye Gestión Forestal.