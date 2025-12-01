HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de archivo de un cazador con la pieza abatida. HOY

Los cazadores podrán vender de manera directa hasta dos piezas abatidas cada semana

La Junta aprueba el nuevo decreto sobre el control sanitario de la carne de caza que pone al día una norma de hace 20 años

Ana B. Hernández

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:30

Los cazadores podrán vender un máximo de dos piezas a la semana de manera directa al consumidor final y minoristas en la región o ... dos piezas al día a la industria, según el nuevo decreto al que ha dado luz verde la Junta sobre el control sanitario de la carne de caza, con el que se actualiza una norma que data de 2015.

