La caza y el Museo Conozco el Museo de la Caza de Boñar (León) por el que han pasado más de 200.000 niños acompañados de padres y profesores FELIPE SÁNCHEZ GAHETE Viernes, 11 octubre 2019, 10:13

LA editorial Vicens Vives en su libro de Lengua Castellana y Literatura para alumnos de quinto de Primaria en Andalucía explica que «algunas de las acciones que pueden evitar que una especie desaparezca son las siguientes: Prohibir la caza de animales, pues ha puesto en peligro a muchas especies» y, no conforme, añade: «No practiques la cacería y conciencia a las personas que conozcas para que tampoco lo hagan. Aunque no lo creas, será de mucha ayuda y aportarás tu granito de arena».

Si a mí no me gusta el tomate frito, con no comerlo es suficiente. Me pueden argüir que está muy bueno pero, para gustos, los colores. Con la caza, puede suceder igual, que te guste o no y podemos argumentar en contra y a favor y aceptarlo y comprenderlo, lo que es inadmisible, por falso y cobarde y espurio es utilizarla con motivos políticos o para verter rencores y resentimientos y, tanto o más peligroso, opinar desde la supina ignorancia.

Feciex ha celebrado con éxito su vigésimo novena edición y toda una autoridad como el Marqués de Valdueza nos decía que «los cotos bien gestionados de caza son importantísimos para las especies animales y de todo tipo» porque «gracias a los mismos y a la conservación que se hace en ellos existen hoy en día los linces, el águila imperial y otros», y que la caza «genera una riqueza importantísima en España» ya que supone el 1,3% del PIB del sector general y el 13% del PIB del sector agrario.

He conocido a los paisanos Joao Nunes Tavares y Domingo Cadenas y admirado sus colecciones, tan distintas. Me maravilló el museo que el Dr. Romero Nieto levantó en Boñar (León) y que salió adelante gracias a la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de León, el Ayuntamiento de Boñar, la Confederación Hidrográfica del Duero, la Universidad de León y cientos de personas anónimas.

Cuenta con un parque zoológico de unas 25 hectáreas donde pueden verse diferentes animales en semilibertad: ciervos, gamos, muflones, jabalíes, bisontes europeos, corzo y rebeco. Hasta lobos ibéricos. Con respecto al bisonte, destacan dos grandes machos y una cría que ha sido el primer bisonte nacido en León después de 10.000 años. Por él han pasado más de 200.000 niños acompañados de sus padres o profesores. No sé ni su ideología ni su afiliación, sé lo que ha puesto en marcha y lo que ha generado en León.

Parece que Marcial Gómez Sequeira, también médico y cazador, hijo del médico oliventino Marcial Gómez Gil, creador de Sanitas, quiere hacer algo en Olivenza con su maravillosa colección de caza. Sea cual sea la decisión que se tome espero que sea con argumentos más serios que tildarla de «mausoleo de horror» o de que «se pretenda mantener esta colección de animales muertos de este señor franquista».