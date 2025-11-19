La caza en Extremadura aporta seis millones de euros al año a las arcas públicas

"La caza es uno de los pilares económicos del mundo rural en Extremadura». Esa afirmación la recoge el informe anual que la Federación Extremeña de Caza ... (Fedexcaza) ha presentado este miércoles. En él destaca que el sector en la región aporta seis millones de euros al año a las arcas públicas.

Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de Fedexcaza, José María Gallardo, en la presentación de dicho informe en un acto en que también ha estado el técnico de la federación y coordinador del documento, Víctor Arroyo, y el investigador de la Universidad de Extremadura y autor principal del análisis estadístico, Javier Pérez.

En este análisis, resultado del trabajo entre Fedexcaza, la Universidad de Extremadura y diversas entidades colaboradoras, destacan la «estabilidad económica del sector». Aunque en 2022 se registró un pico de ingresos superior a los siete millones de euros, motivado por la «renovación masiva» del carné del cazador, el informe confirma una estabilización.

Por su parte, el presidente de Fedexcaza ha resaltado que «la caza es una actividad inherente al medio rural extremeño y una pieza fundamental para el equilibrio de nuestros ecosistemas», según declaraciones recogidas por Europa Press.

En ese sentido, ha recordado que más del 82% del territorio de la región, unos 3,5 millones de hectáreas, son coto de caza, lo que «refleja la magnitud e impacto del sector en la vida económica y social de Extremadura».

Además, ha destacado el «esperanzador relevo generacional», ya que más de 1.000 nuevos cazadores se formaron en la Escuela de Caza, con una participación femenina superior al 20%, la más alta registrada hasta la fecha.

Especies en delicada situación

El informe también pone de manifiesto la «delicada situación» de varias especies de caza menor. Confirma que «persisten descensos en la liebre y en varias migratorias, entre ellas el zorzal o la codorniz, cuya tendencia continúa a la baja".

Pero también hay «señales esperanzadoras», ya que «especies clave como el conejo y la perdiz muestran incrementos destacables, de un 12% y un 7%, respectivamente, lo que Fedexcaza considera un "indicio positivo del efecto de las medidas de gestión y del compromiso del sector".

Ante esta situación, Fedexcaza subraya la necesidad de «seguir avanzando en medidas firmes y coordinadas» desde la aAdministración y el sector, y ha recordado que «sólo con una gestión constante y preventiva se evitarán situaciones críticas como las vividas en el pasado con la tórtola europea».