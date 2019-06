Cayetano Polo, sobre los pactos: «No nos vamos a dejar llevar por las prisas» REDACCIÓN MÉRIDA. Martes, 11 junio 2019, 11:19

El portavoz de Cs Extremadura, Cayetano Polo, afirmó ayer que su formación no se va «a dejar llevar por las prisas» en relación a los pactos para conformar los gobiernos locales de Cáceres y Badajoz, porque -defendió- en «una primera toma de contacto no se toma ninguna decisión». «Hasta este sábado hay tiempo», indicó Polo, quien insistió en que su formación tiene que «tomar decisiones serias, bien meditadas y eso no puede hacerse de un día para otro».

La formación ha celebrado sendas reuniones con los equipos de PSOE y PP en las dos capitales de provincia, en las que se han puesto encima de la mesa «medidas programáticas», sobre las que han debatido, y «en los próximos días continuarán esos contactos».

«Ni estamos más cerca del PP ni estamos más cerca del PSOE», señaló el portavoz, para indicar después que se sienten «afines» a su programa y aquellos que «quieran cambiar la administración para hacer la vida más fácil a los autónomos y pymes», y poder generar así empleo.