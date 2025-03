Catar tortas y contar historias

El carbón que se vende en bolsas en Mercadona es extremeño, lo elabora sin combustión, con el calor de unos focos muy potentes, en Oliva ... de la Frontera, la empresa Carboon. Y es también Mercadona quien ha ofrecido a la empresa Komvida de Fregenal de la Sierra comprarles 100.000 botellas de Kombucha para venderlas en sus supermercados, pero Bea y Nuria, las jóvenes emprendedoras frexnenses que han creado Komvida y son Extremeñas de HOY, dudan porque hay otras ofertas sobre la mesa. Los dueños del restaurante Moma de Badajoz han comprado tres restaurantes en Mérida y buscan uno en Cáceres para seguir expandiéndose, mientras el restaurante pacense más de moda, Dromo, busca un local para dar el salto definitivo.

De estas y otras cosas se entera uno en el transcurso de la Cata Concurso Torta del Casar, que se celebró en el restaurante Atrio de Cáceres el pasado lunes. En esa cata se prueban tortas y se escogen las mejores, pero después de catar y votar, durante la comida, se habla de todo.

Aunque lo verdaderamente importante era elegir la mejor torta del Casar, lo que equivale a elegir cuál es el mejor queso de la DO extremeña que, junto con la cereza del Jerte y el pimentón de la Vera, son la referencia gastronómica de Extremadura en las tiendas de los aeropuertos o en los mercados y restaurantes de Valencia, Madrid, Bilbao y Barcelona.

Esta cata concurso consiste en que, desde hace 22 años, las seis queserías amparadas bajo la denominación de origen Torta del Casar son catadas por un jurado que este año estaba compuesto, entre otros, por Cindy Bande, investigadora de la Universidad Católica de Murcia, Nicasio Durán, del recordado restaurante Aldebarán de Badajoz, el primero de Extremadura con estrella Michelin, y periodistas como Juan Pedro Moreno, del programa 'A cuerpo de rey' de la Cope, o María Ortiz, directora regional de Onda Cero.

Tras catar y puntuar las tortas, mientras el equipo técnico de la DO sumaba las calificaciones, comentábamos cómo el mundo del queso está entrando en un carrusel de experimentos que pueden desvirtuarlo, caso de ese queso murciano con vino que ya tiene DO o el queso con ceniza que ha ganado un premio en la World Cheese. Nicasio Durán nos contó que cada año envía a Juan Mari Arzak y a su hija Elena un lomo 'doblao' de Zahínos y una torta del Casar y que Arzak, de la torta, se come hasta la tapa. También te enteras de que en la torta del Casar tiene su parte la provincia de Badajoz pues de allí viene, de Tierra de Barros, a través de una empresa de Montijo, la mayor parte del cardo que se emplea en la elaboración de las tortas casareñas.

Por fin, llegaron los resultados de la cata y saltó la sorpresa porque, por primera vez en 22 años, hubo un empate a 194 puntos entre dos queserías ganadoras: Quesos del Casar y Doña Francisca, quedando en segundo lugar Iberqués. Por allí estaban, eufóricos y felices, Mario, gerente de Quesos del Casar, con Toni, su maestro quesero, y Juan José López Vivas, gerente de Iberqués.

Durante la comida, probamos un magnífico vino blanco Encina Blanca, coupage de 12 uvas, elaborado, según me contó Juan Pedro Moreno, en la bodega de José Rivero Sudón en Alburquerque. Juan Pedro es un pozo de informaciones gastronómicas y de las otras, también de refranes como uno muy divertido sobre locutores de radio. Cuando, tras la cata, alguien admitió que tenía ganas de conocerlo por su agradable voz radiofónica, el periodista aconsejó: «Si una voz te enamora, no pases por la emisora». Fue una cata tan divertida como sabrosa.