El año catapum

Ayer se me rompió el cinturón. No era un cinturón cualquiera, sino un complemento que me había acompañado durante más de 35 años. Lo compré en Ubrique en 1986 y era de buen cuero, de color marrón, un poco macarra, pero me gustaba. Estaba descosido ... por las costuras superiores y parecía bastante gastado, pero era mi cinturón, el de toda la vida, tantos años ciñéndome la cintura, viendo cómo pasaba el tiempo y se iban agotando los agujeros a medida que la edad hacía estragos en mi delgadez. En fin, no era un cinturón, era un abrazo.

El año 1986 fue bueno: en julio empecé a escribir en los periódicos y en septiembre me compré el cinturón. También fue el primer verano en que pudimos hacer una excursión de más de un día. Hoy, los jóvenes viajan en avión con facilidad a cualquier lado. Yo subí a un avión por primera vez también en 1986. Estaba a punto de cumplir los 30 y aún no había volado.

Me han preguntado muchas veces que por qué no me deshacía de una vez del viejo cinturón. Era de piel de Ubrique, es verdad, pero también era tosco, demasiado ancho, más propio de un vaquero de Oklahoma que de un pijo de Cáceres. Pero qué quieren, le tenía tanto cariño, me recordaba la primera columna periodística, el primer vuelo, la primera excursión de una semana conociendo Andalucía.

Se me ha roto el cinturón que me compré en el verano del 86 y me he quedado sin un asidero, sin una certeza, sin un objeto doméstico que agitaba la nostalgia. Para más inri, se me rompió en la consulta del médico. Fue todo un aviso: justo estás empezando a convencerte de que eres mortal cuando va él y se muere y tienes que ir a la tienda a comprarte un cinturón nuevo, que es más fino, más elegante, con más agujeros... Pero no es lo mismo. Algo sutil ha cambiado en mi vida y en mi cintura.

Al principio, no supe qué hacer. Me lo hubiera traído a casa, pero mi mujer me dijo con la mirada que no estaba dispuesta a guardar más zarrios y acabé arrojándolo a una papelera de la calle, tampoco era cuestión de caminar con un cinturón colgando de la mano, como si se me hubiera escapado el perro.

Me duele que mi viejo cinturón del 86 sea considerado un zarrio. La palabra es muy bonita y muy extremeña, pero mi cinturón era una reliquia, un fetiche, un símbolo, no un zarrio. Y ahora entiendo a mi suegra, que es como yo en esto de los recuerdos y tiene el armario de la cocina lleno de platos y vasos que compró cuando se casó. Eso debió de ser en 1955, así que se pueden imaginar esos restos de vajilla, cristalería y cubertería dignos de figurar en una vitrina del Victoria & Albert Museum de Londres.

De vez en cuando, le regalamos a mi suegra un juego de café actual o una vajilla moderna y bonita. Siempre lo hacemos con el secreto deseo de que jubile de una vez sus tazas y sus platos reliquia. Pero ella se niega, guarda el regalo en algún escondrijo y mantiene en uso sus tazas de loza y sus viejos platos de Duralex, que si algún día los pone en Wallapop, seguro que saca un dinerito.

Cuando se me rompió el cinturón, lo primero que hice fue pensar en el armario-museo de mi suegra y la entendí: deshacerse de unas tazas o de un cinturón es deshacerse de ti mismo, como si el pasado no sirviera ya para nada. Menos mal que me quedan ella y su loza prehistórica. Le he pedido prestado un vaso de lunares del año catapum, ahora tomo café en él y vuelvo a tener el consuelo de la memoria y la ilusión de que no importa el tiempo, sino el momento.