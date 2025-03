Catalina Clara Ramírez de Guzmán, una poetisa del XVII llena de sutileza

Luis Garraín Villa Domingo, 15 de septiembre 2024, 08:29 | Actualizado 09:28h. Comenta Compartir

Catalina Clara Ramírez de Guzmán fue una poetisa del siglo XVII, llena de sutileza y con una sensibilidad capaz de enaltecer a la mujer de su época, muy por encima de las escritoras de su tiempo.

Fue la sexta de once hermanos, todos nacidos en Llerena, ella en el mes de agosto de 1618 y bautizada en la iglesia de Nuestra Señora de la Granada el día 18, apadrinada por su abuelo paterno Antonio Núñez Ramírez y descendiente, por su rama materna, en línea recta y legítima de don García Fernández, I Señor de Villagarcía y XXXIII Maestre de la Orden de Santiago, fallecido en 1387.

Los Ramírez de Guzmán gozaron en Llerena de una cierta preeminencia social, dada su raigambre y elevada posición económica, empañada por su origen judeoconverso, linaje que le llegó a Catalina Clara por línea paterna, a través de Pedro Ramírez, procedente de Santo Domingo de la Calzada, una familia que había abrazado el cristianismo en la última década del siglo XIV, coincidiendo con la masiva conversión de los judíos provocada por el pogromo de 1391, tiempo en el que se produjo la ruptura entre los cristianos y hebreos. Fue cuando comenzaron los conversos a tomar verdadero protagonismo, sobre todo con la llegada a España de la Edad Moderna.

En Llerena sufrieron varias acusaciones y denuncias de diversos vecinos ante los funcionarios del Tribunal de la Inquisición por descender de una ilustre progenie de cristianos nuevos, lo que les provocó serios inconvenientes a la hora de adquirir ciertos privilegios sociales.

No tenemos constancia de que alguno de los hermanos Ramírez de Guzmán contrajera matrimonio y solo hay noticias de un hijo de Lorenzo nacido de una relación no matrimonial. Hay autores que intuyen que la soltería de Catalina Clara y sus parientes más próximos, podía haber estado producida por sus antecedentes conversos, motivo que no hay que descartar debido a la extrema escrupulosidad en materia religiosa de la época. También se ha considerado que hubiera estado provocada por la falta de gente joven en la Llerena de mediados de la centuria del XVII, cuando estaba en plena ebullición la emigración al Nuevo Continente, de donde llegaban noticias sobre la posibilidad de hacer fortuna fácil, con la consiguiente disposición en el ánimo de los mozos para orientar un futuro con más alicientes.

La sociedad llerenense de finales del siglo XVI y durante la mayor parte de la centuria siguiente fue la más interesante, fructífera y apasionante de su historia en los aspectos artísticos y culturales, debido a la afluencia de profesionales que ocuparon los cargos más importantes de la administración civil, a los que habría que añadir a los numerosos religiosos de las distintas órdenes que regentaban los ocho conventos existentes. Los inquisidores y funcionarios del Santo Oficio también ejercieron su influencia en la intelectualidad del momento, ya que muchos de ellos actuaron como mecenas de escritores y artistas de su entorno, a pesar de la seriedad, temor y respeto que imponía aquella institución y sus miembros.

Para conocer cómo era la época en la que vivía Catalina Clara Pérez de Guzmán conviene hacer un breve análisis de la sociedad llerenense de principios de la centuria del XVII. En un censo confeccionado el año 1646 resultó ser la ciudad más poblada de Extremadura, con 1.400 vecinos, cuando en Cáceres había 1.370, Badajoz tenía 1.243, Trujillo 984 y en Mérida se contabilizaban 931. Está aceptado que para calcular el número aproximado de habitantes de una población, el número de vecinos se multiplica por el coeficiente 4,5.

Es de suponer que Catalina, una mujer joven, inquieta, inteligente y con gran sensibilidad, mantuviera contactos y siguiera las actividades de los artistas que trabajaban en la localidad llerenense por aquellas fechas. Es muy probable que la joven Ramírez de Guzmán, siendo aún muy joven, coincidiera personalmente con Francisco de Zurbarán a su llegada a Llerena tras concluir su aprendizaje en Sevilla. Seguro que visitó en más de una ocasión la casa taller que el pintor que tenía en la plaza, junto a la fuente que este había diseñado en 1618. Además, recibió el sacramento de la confirmación junto a su paisano Juan de Zurbarán, hijo del artista. Las relaciones entre ambas familias procedían de los contactos que tuvieron en Fuente de Cantos Antonio Núñez Ramírez, abuelo de Catalina Clara, y Luis de Zurbarán, padre de Francisco, debido a que compartieron durante varios años funciones de recaudación de impuestos en aquella localidad.

Coincidió también con el entallador Luis Hernández, los plateros Juan de Aldana, Alonso Pérez Noble y Francisco Bravo, los escultores andaluces que se aproximaban a la entonces villa para conseguir algunas obras, como Juan Bautista Vázquez el Viejo, Juan de Oviedo de la Bandera, Juan Martínez Montañés o Jerónimo Velázquez, con el que Zurbarán trabajó en la obra del retablo de la Iglesia de Nuestra Señora de la Granada unos años más tarde, en 1636. Podría asegurarse que la joven Catalina, en más de una ocasión, tuvo que asomarse a la iglesia del convento de Santa Clara para ver los trabajos que presumiblemente el pintor Francisco Pacheco ejecutaba en la decoración de sus bóvedas. Se añadía a este ambiente la influencia que los inquisidores y funcionarios del Santo Oficio ejercían en la intelectualidad de la época.

En este escenario encaja la célebre frase: «Llerena... tenía un mucho de pequeña Atenas de Extremadura», publicada en el año 1931 por el ilustre extremeño Antonio Rodríguez Moñino, en la Revista del Centro de Estudios Extremeños.

El conjunto de los poemas de Catalina Clara se compone de décimas, romances, sonetos, redondillas, glosas, coplas, silvas y seguidillas y todas tienen el carácter de populares. Se tiene constancia de que dejó escrita otra obra, posiblemente de género pastoril, titulado 'El extremeño', hasta hoy desconocida.

Las escasas composiciones de carácter místico que nos dejó Ramírez de Guzmán pudo deberse a sus antecedentes hebreos. Parece ser que las abundantes órdenes religiosas existentes en Llerena no tuvieron sobre sus obras y pensamientos suficientes influencias. Uno de sus contados poemas religiosos lo dedicó a Santa Catalina, mártir a la que los nuevos cristianos nuevos siempre tuvieron una especial devoción. Buena prueba de ellos es la advocación que se le dio a la antigua sinagoga de Llerena, tras el decreto de expulsión de los Reyes Católicos del 31 de marzo de 1492, al convertirse en la ermita que llevó el nombre de la santa. Esta práctica se llevó a cabo en muchas localidades extremeñas, como Mérida, Burguillos del Cerro, Zafra, Badajoz, Higuera la Real, Fregenal de la Sierra y Jerez de los Caballeros.

Catalina Clara falleció en Llerena hacia el mes de septiembre de 1684. Su cuerpo reposa en la cripta mortuoria que sus ascendientes tenían en la Iglesia Mayor de Nuestra Señora de la Granada, junto a la capilla que fundó su antepasado, el maestre Garci Fernández de Villagarcía.

El estudio de las circunstancias familiares de la poetisa, así como de su obra completa, han sido objeto de una profunda y detallada investigación por parte de los profesores Aránzazu Borrachero Mendíbil, del Queensborough Community College de Nueva York, y Karl McLaughlin, de la Queen's University de Belfast, que la Editora Regional de Extremadura publicó en el año 2010, basados en los manuscritos conservados en la Biblioteca Nacional de España y en la Hispanic Society of América de Nueva York. Este magnífico trabajo lo acometieron siguiendo las estelas que habían iniciado en décadas anteriores los escritores Joaquín Entrambasaguas Peña, Arturo Gazul Sánchez-Solana y Antonio Carrasco García.

