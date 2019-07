Cata de vinos Cata de vinos afectados por el cambio climático en Madrid. / JOSE RAMÓN LADRA EUGENIO FUENTES Domingo, 21 julio 2019, 10:10

El aprecio que te tienen los anfitriones que te invitan a una cena se demuestra en la calidad del vino que te sirven. Y como eso es casi lo único que sé de enología, unos amigos que querían corregir la ignorancia me invitaron a una cata en una bodega, con la convicción de que una copa de buen vino no hace daño a nadie. La bodega tiene una larga tradición familiar, y no porque haya habido entre sus miembros bebedores históricos, sino buenos enólogos que se han ido encargando de llenar –como las abejas el panal- cada celdilla con la cosecha anual, y así, con el simple paso del tiempo, han ido acumulando una notable enoteca.

Yo iba con actitud de alumno, el más ignorante entre la veintena de asistentes, mitad mujeres, mitad hombres. En general, todos iban bien vestidos, o lo que se suele entender por esas dos palabras. Era gente guapa, sin la nariz roja de los bebedores indómitos ni las mejillas cruzadas por las arañas de la cuperosis. Desde luego, la cata no tenía nada que ver con esas reuniones de alcohólicos anónimos de voz ronca que se sientan en círculo a confesar su adicción y su propósito de enmienda. Más bien parecíamos invitados a una boda en la que no conocíamos a los demás, al principio un poco alerta sobre la mesa, pero dispuestos a disfrutar y al buen humor.

Nos sirvieron la primera copa mientras el sumiller nos iba contando cosas del vino. Si hablaba del aroma, todos los olíamos: veinte narices diferentes, largas y chatas, anchas y diminutas, se hundían obedientes en las copas abriendo las narinas para captar los aromas primarios, los que vienen directamente de la uva. Luego nos hacían remover el vino hasta conseguir un remolino, un pequeño maelstron que desencadenaría toda la tormenta de olores secundarios nacidos con la fermentación. Si hablaba del color y la lágrima, todos ondulábamos el líquido para observar su huella en el cristal. Y si hablaba de su sabor, todos cogíamos la copa por el tallo y lo probábamos, al principio apenas mojándonos los labios, luego con un segundo trago más profundo.

Siguiendo un perfeccionado ritual –el vino caía sin apenas chasquido en la copa, levemente inclinada, de modo que ondulaba y esparcía mejor su aroma- nos iban sirviendo vinos tintos, blancos, rosados, verdes y hasta uno azul. Yo, que soy un ignorante, observaba, aprendía e imitaba a los expertos. Uno de ellos, sentado junto a mí, me ilustró con amabilidad:

- El buen bebedor coge la copa por el tallo o por la base, no la calienta ni la oculta con la palma de la mano, la inclina y observa si una lágrima tiñe el cristal o si no deja recuerdo de su paso. Si brinda, mira a los ojos del vecino y no confunde brindis con golpeo. Entonces la huele y bebe un pequeño trago, empujando el caldo hacia los laterales de la lengua, donde se concentra la mayor densidad de papilas gustativas. La lengua entonces chapotea unos segundos sin tragarlo.

Y, para demostrarlo, bebió un trago con expresión de arrobamiento.

Me asombraba que tuvieran tantas cosas que decir, que hubiera tantos entendidos compitiendo y presumiendo de llevarse mil botellas de ventaja en la carrera hacia la sabiduría vinícola. Emitían sus opiniones con aplomo, y yo solo me atrevía a emitir gustos, a veces con la sospecha de que importaba menos el sabor del vino que la etiqueta de la botella de un gran reserva o de una edición especial.

Al final, cuando ya estábamos algo contentos, apareció un encargado con unas botellas del pleistoceno. Entonces aprendí que en cuestiones de vino no valen los vigentes criterios de limpieza, que cuanto más polvorienta y llena de telarañas sea una botella, mayor es su valor. Aquellas botellas estaban a la venta por no sé cuántos cientos de euros, también prestigiadas por un pintor algo famoso que diseñó su etiqueta. El recurso del arte no es nuevo: recuerdo haber leído en algún sitio que el espumoso Asti quintuplicó su precio porque Stendhal lo convirtió en el preferido de la duquesa de Sanseverina en 'La cartuja de Parma'.

Yo, claro, no pujé, con la sensación de que estos vinos históricos cuestan más de lo que valen, por muy buenos que sean. Pero el gastrólatra de mi mesa no dudó en comprarla.

La cata terminaba. Sospecho que la mejor copa siempre es la primera, la que mejor sabe, la que resulta más cálida en el estómago y en la sangre, antes de que el paladar se aturda con más aromas o con los sabores de las tapas que también nos servían. Pero ya bebíamos sin tanto análisis, a veces haciendo el gesto de brindar con el vecino sin saber por qué brindábamos. Las risas y la camaradería habían aumentado y todos, comidos y bebidos, quizá demasiado alegres, nos citamos para un próximo encuentro y nos marchamos –algunos haciendo eses- sin pensar en la resaca de la mañana siguiente: el dolor de cabeza, la lengua estropajosa, el mal aliento…

Pero supongo que también eso forma parte de una cata: el vino lo conocemos por la boca, pero alcanza todo su sentido cuando sus efectos nos llegan al alma, cuando nos alegra y nos hace partícipes en la alegría ajena… y cuando sufrimos su resaca.