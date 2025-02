El castillo de nunca acabar

Exin Castillos era uno de los juguetes más bonitos que te podían traer los Reyes Magos. Normalmente te traían un fuerte, Fort Apache sobre todo, que era más barato. Pero el sueño nunca resuelto era que nos regalaran un castillo. Entonces, hace ya tantos años ... de todo, no había autonomías ni se estudiaban la geografía ni la historia regional, así que pensábamos que los castillos estaban en Castilla. Es verdad que lo habitual era encontrar un castillo a la vuelta de la carretera o en la loma situada detrás de nuestro pueblo, pero esos castillos no se tenían en cuenta porque no salían en las enciclopedias y, sobre todo, porque nadie nos había enseñado que para tierra de castillos, Extremadura.

Al crecer, viajar y empezar a conocer nuestra identidad regional, nos dimos cuenta de que habíamos sido engañados durante años por una historia sesgada y cuentista en la que había dos o tres castillos, no más: el Alcázar de Segovia, el castillo de la Mota y uno muy bonito que era archivo y estaba en Simancas. El fin de semana, ibas a ver a los abuelos, veías a lo lejos las fortalezas de Medellín, Feria, Trujillo o Galisteo y te asombrabas, pero no les dabas importancia por cotidianos, por cercanos, por no haberlos estudiado en el colegio. Los tiempos del Exin Castillos y de las enciclopedias con alcázares quedan muy lejos y ahora vivimos una época de alabanza de lo propio y conocimiento de lo cercano. Y es en ese punto donde aparece uno de los grandes reclamos de Extremadura: sus castillos. Y uno de los más importantes e imponentes, el más difícil de conquistar de toda España junto con la ciudadela de Pamplona, es el castillo de Luna en Alburquerque. Precisamente en este castillo, que se puede visitar gratuitamente, existe desde el año 2014 un Centro de Interpretación de los Castillos de Extremadura que es el mejor sitio para darse cuenta de la riqueza de alcazabas, fortalezas, casas fuertes y ciudades amuralladas que atesora Extremadura. Solo hay un problema: el centro de interpretación está acabado, con sus paneles, su zona de actividades infantiles, sus elementos informativos, etcétera, desde el año 2014, pero han pasado nueve años ya y sigue cerrado. El museo, además de mostrar didácticamente la vida cotidiana en la Edad Media, recoge, en unos paneles informativos y útiles, 83 castillos extremeños, detallando su estado (excelente, bueno o ruina) y su acceso (propiedad pública o privada y acceso libre con permiso o sin permiso), agrupándolos por itinerarios: de Badajoz a Zahínos, de Badajoz a Galisteo, de Mérida a Herrera del Duque, de Badajoz a Puebla del Maestre, de Mérida a Mirabel y de Plasencia a Trujillo. Toda una propuesta de excursiones bonitas para esta Semana Santa. La historia de este Centro de Interpretación cerrado es, por decirlo suavemente, esperpéntica. Ahí, en el baluarte del castillo de Luna, se levantó un edificio pegado a la ladera del monte. En él se instalaría una hospedería en la que se gastaron seis millones de euros, pero nunca se llegó a abrir. Luego, se destinó a interpretar el Medievo, aunque siguió cerrado. Lo último es un desencuentro entre compañías eléctricas que impide tener luz y abrir. La idea era inaugurar por fin esta Semana Santa. Ya veremos. Desde luego, damos fe de que el museo está acabado y de que merece la pena. Solo falta la luz eléctrica. Por un pasillo cerrado, se debería acceder a las habitaciones de la hospedería interrupta. El centro de interpretación está instalado en lo que iba a ser la recepción del hotel, que desde hace años expone esos 83 castillos de Un país que nunca se acaba. Solo falta abrirlo al público.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión