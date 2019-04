Castilla y Extremadura vaciadas

«Abril. En Perales del Puerto está la primavera cumplida, pero cruzas el puerto, saltas de Cáceres a Salamanca y el paisaje regresa al invierno. La frontera entre las comarca de Sierra de Gata y del Alto Águeda no separa a las gentes, pero es un tajo implacable en la historia reciente, en la prosperidad económica y en las perspectivas. 'Es que subes 600 metros y cambian la agricultura y otras cosas', comenta Maribel, propietaria con su marido del mesón El Castillo en Peñaparda».

Abril, sí, pero de 2004. Escribí lo anterior hace ahora 15 años. Entonces ya existía la España vacía o vaciada. No era un tema de moda, no provocaba manifestaciones ni protagonizaba campañas electorales, pero el problema existía. Tres lustros después, parece que hemos despertado y, como en el cuento de Monterroso, el dinosaurio, o sea, la despoblación, sigue ahí. Pero cuidado, no en todos los sitios se ha tratado el problema de la misma manera. En Extremadura no se hablaba de la España vaciada, pero la política de todos estos años, desde la restauración de la democracia, ha estado muy orientada hacia el mundo rural, aunque a veces se criticara eso de que cada pueblo tuviera su piscina, su biblioteca, su casa de cultura, su dispensario médico, su escuela bien dotada, sus casas rurales, sus carreteras y caminos rurales en buen estado, además del famoso Per.

Los mangurrinus son los de Cáceres, pero también los de Villasrubias, uno de los 19 pueblos de la comarca salmantina de Alto Águeda, situada entre Ciudad Rodrigo y el límite con Cáceres. Los mangurrinus emplean a parla, que se podría comparar con a fala del Val do Xálima y es hablada por los habitantes de esta zona fronteriza con Extremadura.

La madera y la ganadería son su base económica, pero a pesar de sus ríos, sus bosques, sus rutas de senderismo, su agradable temperatura veraniega y la abundancia de liquen, un bioindicador muy exigente que certifica la calidad del medioambiente, el turismo no es una de sus riquezas. En 2004 se quejaban de lo difícil que era conseguir apoyos para hacer casas rurales: había 17 en el Alto Águeda y 33 más algunos hoteles rurales en Sierra de Gata. Aunque la queja fundamental en los pueblos de Alto Águeda era que en Castilla y León la política había sido apoyar a las grandes ciudades mientras que en Extremadura se hacía política pensando en los pueblos.

Los datos les daban la razón: en Salamanca, el 60% de la población estaba en las ciudades y en Extremadura, el 70 % vivía en los pueblos y villas. En 2010 hubo un pueblo en esa comarca salmantina, Agallas, que pidió dejar Castilla y León y pasar a Extremadura.

Hace 40 años, Gata y Alto Águeda tenían una densidad de población semejante: 29,2 habitantes por kilómetro cuadrado en la comarca extremeña y 28,5 en la salmantina. En 2004, las cosas habían cambiado sustancialmente: los 20 pueblos de la comarca de Sierra de Gata sumaban 25.000 habitantes y los 19 municipios de Alto Águeda sumaban 6.000: 20,5 habitantes por kilómetro cuadrado frente a 7,4. En 2019, la despoblación sigue haciendo mella en ambas comarcas, pero Gata resiste con 22.000 habitantes mientras que en el Alto Águeda ha bajado a 4.778 habitantes.

En ambas comarcas, la desaparición de la frontera y del contrabando influyó mucho, pero en Gata las políticas sociales, las ayudas europeas, el turismo, el olivo y la vid ayudaron a que la comarca no se vaciara tanto como la salmantina. Estas comarcas son muy de ida y vuelta: Trevejo, San Martín de Trevejo y Villamiel aparecen en los mapas del siglo XVIII como pueblos salmantinos y Navasfrías fue cacereño. Varios municipios tienen tierras en la otra provincia. Así, una finca de 100 hectáreas llamada La Nave está en Eljas, pero pertenece a Navasfrías, mientras que Robledillo y Descargamaría poseen montes y bosques en Martiago, Saúgo y Robleda.

Los mangurrinus llaman zarabatus a los de Eljas y Valverde, mataviejinus a los de San Marín de Trevejo, matanchinis a los de Gata y falsus a los de Cadalso, brutus a los de Robledillo y panzonis a los de Descargamaría. Cosas y pleitos de pueblos vecinos, sí, pero unos más vaciados que otros.