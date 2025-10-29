Un castañar de Extremadura, elegido por National Geographic como uno de los más bonitos de España La revista National Geographic ha incluido los castaños del Valle del Ambroz entre los nueve más bonitos de España que descubrir este otoño

Irene Toribio Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:53 | Actualizado 15:19h. Comenta Compartir

Ocho pueblos dan nombre, en Extremadura, al otoño mágico. El Valle del Ambroz se convierte durante el mes de noviembre en un paisaje de bosques dorados y senderos de película que guardan, en cada paso, el sonido del crujir de las hojas y el aroma de una vida natural que invita a detenerse y respirar. Y es imposible que pase desapercibido. Junto al cauce del Ambroz se extiende un valle tapizado de bosques de castaños, robles, cerezos y alamedas que en otoño se cubren de magia. Por eso, la reconocida revista National Geographic ha incluido los castaños del Valle del Ambroz entre 'los nueve castañares más bonitos de España que descubrir este otoño'.

«Algunos castaños centenarios del Valle del Ambroz soprenden por su tamaño», apuntan desde la revista.

«Este castañar del Valle del Ambroz se enmarca principalmente entre los municipios de Aldeanueva del Camino, Casas del Monte y Hervás, este capital de la comarca y cuna de una de las juderías mejor preservadas de la Península Ibérica, además del mejor punto de inicio de la ruta hasta los castañares del Ambroz», explican.

La grandeza del otoño es tal en este valle, que desde hace 28 años el Valle del Ambroz celebra su Otoño Mágico. Del 24 de octubre al 30 de noviembre, la comarca ofrece una agenda repleta de experiencias al aire libre: rutas de senderismo, carreras de montaña, paseos micológicos, visitas a museos, concursos de fotografía y deliciosas degustaciones gastronómicas.