El juicio a Gallardo y David Sánchez pasa a mayo y junio

El juicio al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, y al secretario general del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo, por el ... contrato del primero en la Diputación de Badajoz tendrá lugar finalmente los días 28 y 29 de mayo, así como del 1 al 4 de junio.

Así lo ha comunicado este miércoles la Audiencia de Badajoz a las partes implicadas en el caso, por el que los magistrados juzgarán a once políticos y trabajadores de la institución provincial. Se les acusa de posibles delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por el contrato de David Sánchez como coordinador de las actividades musicales de los conservatorios en 2017; la modificación del nombre de su puesto a jefe de la Oficina de Artes Escénicas, y la contratación de quien ha sido su colaborador, Luis Carrero. Los jueces deben decidir si se amañaron los procedimientos para beneficiar a David Sánchez por ser hermano del secretario general del PSOE y posteriormente presidente del Gobierno.

Las sesiones estaban marcadas inicialmente para el mes de febrero (del 9 al 14), pero al menos tres abogados habían comunicado a la Audiencia la imposibilidad de asistir porque ya tenían otros juicios señalados para los mismos días. Por ello, los magistrados pidieron al resto de abogados que informaran de las fechas de los juicios ya fijados para 2026 con el objetivo de determinar unos días en que todos los implicados pudieran acudir.

En una diligencia de ordenación firmada este miércoles, los magistrados suspenden las sesiones del 9 al 14 de febrero y establecen: «Examinadas dichas fechas, y no disponiendo los mismos de otras libres, algo inevitable al ser tantas las partes personadas, se señala nuevamente para su celebración los próximos días 28, y 29 de mayo, y 1, 2, 3, y 4 de junio 2026».

De momento, el procedimiento se mantiene en la Audiencia Provincial de Badajoz, aunque existe la posibilidad de que la causa completa pase al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura después de las elecciones convocadas para el 21 de diciembre, dado que Miguel Ángel Gallardo se convertirá de nuevo en diputado regional y adquirirá la condición de aforado. Pero de momento la causa sigue en la Audiencia de Badajoz.

Recusaciones a los magistrados

Por otro lado, algunos encausados han presentado incidente de recusación contra los magistrados de la Audiencia que les van a juzgar. Entienden que están contaminados, al haber decidido ya sobre la causa en la fase de investigación y haber respaldado la instrucción de la jueza Beatriz Biedma.

El hermano del presidente, David Sánchez (llamado también Azagra en el mundo musical), el político Francisco Martos (alcalde de Castuera y exdiputado provincial de Cultura) y los trabajadores Juana Cinta Calderón, Manuel Candalija y Emilia Parejo firman esas recusaciones.

Los magistrados José Antonio Patrocinio, Emilio Francisco Serrano y María Dolores Fernández, que forman la sala que les va a juzgar, han dado trámite a las recusaciones y pedido tanto a la Fiscalía como al resto de partes personadas que se pronuncien. Pueden adherirse a la recusación, oponerse o indicar si conocen alguna otra causa de recusación antes de que la Secretaría de Gobierno del TSJEx tome una decisión.

Todas las acusaciones quieren tener voz propia

Hay una tercera cuestión sobre la mesa de los magistrados respecto de este caso. Pero esta vez surgen de las acusaciones populares. Hasta el momento han actuado de forma unificada bajo la representación de Manos Limpias, que fue la primera asociación en denunciar este asunto en los juzgados. Posteriormente se fueron sumando otras, como Liberum, Abogados Cristianos, Hazte Oír, Iustitia Europa, Vox y PP. La jueza que ha dirigido la investigación, Beatriz Biedma, decidió que actuaran de forma agrupada.

Por ello, durante los interrogatorios de la fase de instrucción, solo pudo intervenir el abogado de Manos Limpias. Pero ahora todos quieren tener voz en las sesiones del juicio oral. Así que los abogados de las otras asociaciones y los partidos políticos han solicitado la revocación de esa unificación. De momento, los jueces no se han pronunciado sobre esto.