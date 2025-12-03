HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Audiencia Nacional archiva la causa contra el imán de la mezquita de Badajoz
David Sánchez Pérez-Castejón, a la salida de los juzgados tras su segundo interrogatorio. HOY

Caso Azagra / Hermano del presidente del Gobierno

El juicio a Gallardo y David Sánchez pasa a mayo y junio

La Audiencia Provincial de Badajoz notifica a los abogados que el juicio al hermano del presidente del Gobierno y al secretario general del PSOE extremeño será losd ías 28 y 29 de mayo, así como del 1 al 4 de junio

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:25

Comenta

El juicio al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, y al secretario general del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo, por el ... contrato del primero en la Diputación de Badajoz tendrá lugar finalmente los días 28 y 29 de mayo, así como del 1 al 4 de junio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Día trágico en las carreteras extremeñas: dos personas mueren en accidentes de tráfico
  2. 2 Un vecino de Navezuelas muere tras chocar su coche con un ciervo cerca de Logrosán
  3. 3

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  4. 4 Detenida en Badajoz la pareja del sospechoso de asesinar a una mujer de 72 años en Valdelagrana
  5. 5 Los concejales del PP de Serrejón abandonan el partido por fichar a la alcaldesa para la lista del 21-D
  6. 6 Muere una vecina de Sancti-Spíritus tras una salida de vía en la BA-128
  7. 7 La marcha de una edil deja a PP y Vox sin mayoría en Navalmoral de la Mata
  8. 8 Cinco empresas extremeñas se cuelan entre las 500 mejores pymes de España
  9. 9

    78 médicos dejarán de trabajar en el SES si el Gobierno no prorroga la jubilación activa
  10. 10

    Una artista madrileña denuncia que Badajoz le ha devuelto su obra «oxidada y chorreando»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El juicio a Gallardo y David Sánchez pasa a mayo y junio

El juicio a Gallardo y David Sánchez pasa a mayo y junio