Votación | Reforma laboral: «Alberto Casero estuvo hundido, pero ya lo veo fuerte otra vez organizando el partido»

El diputado nacional del PP por Cáceres desde 2019, Alberto Casero (43 años), es el protagonista político del mes muy a su pesar. El jueves pasado votó lo que no estaba previsto, ayudando al PSOE de manera decisiva a sacar adelante la reforma laboral que los populares llevaban meses combatiendo.

Sin desearlo, el trujillano salió del anonimato en el que vive la mayoría de diputados que trabajan fuera de los focos y salas de prensa. Solo hay que ver cómo los medios nacionales han desgranado este fin de semana el perfil y pasado político de Casero, que empezó a ser conocido el mismo jueves por toda España a través de 'memes' muy duros contra su persona. Gente de su entorno en Trujillo afirman que «han sido muy injustos con él».

Aconsejado por su partido, Alberto Casero no ha hecho aún ninguna declaración pública al respecto. Pero según explicó ayer a HOY su compañero de escaño, Víctor Píriz, se ha vuelto a concentrar en su trabajo tras un fin de semana muy duro. «Yo esa tarde no imaginaba que iba a ser para tanto, en cambio él estaba abatido porque tuvo desde el primer momento la percepción de lo que se le venía encima. Alberto estaba hundido porque supo que se iba a formar un lío gordo, por eso el partido le respaldó enseguida y él siente el apoyo absoluto de Teo (García Egea, secretario general del PP), que confía plenamente en sus capacidades. No obstante, acabo de hablar con él por teléfono y ya lo he visto fuerte otra vez, centrado en la organización del partido».

De momento, tras la tormenta desatada la agenda juega a su favor. Una vez al mes hay una semana sin sesiones plenarias en el Congreso de los Diputados y esta que acaba de empezar es una de ellas, lo que le va a venir muy bien al diputado cacereño.

Tras el patinazo del jueves pasado, también otros parlamentarios ajenos al PP opinan que Alberto Casero remontará. «No es nuevo en esto, ha sido además muchos años alcalde y tiene las espaldas muy anchas», señaló ayer a este diario un diputado en el Congreso perteneciente a otra formación política. Según decía ayer, «es normal que lo haya pasado mal, pero la culpa la tienen sus compañeros insistiendo en que ha sido un error informático, pero es que eso no puede ocurrir y si fuera posible cambiar el voto sentaría un precedente».

Ahora todos saben quién es

Los diputados consultados coinciden en que en todas las bancadas ha habido errores votando y se seguirán dando, por lo que en futuras intervenciones en el hemiciclo esta metedura de pata no se utilizará contra él. «De manera presencial es más complicado, pero a veces tienes diez segundos para presionar el botón, te entra una llamada en el móvil y te puedes confundir. Otras veces el sistema te da quince segundos, pero es el problema viene cuando hay que votar muchas cosas a la vez y ahí es donde surgen los errores. A mí mismo me ha pasado en alguna ocasión, como a casi todos», admite Píriz.

Por su intenso trabajo en la sede del PP, Casero reside en Madrid. Hasta ayer seguía aún convaleciente y por tanto teletrabajando debido a la gastroenteritis que provocó su ausencia del Congreso el jueves, cuando votó telemáticamente desde su casa, una fórmula cada vez más común por la pandemia y que ha multiplicado los errores. Seguramente hoy martes ya acuda a su despacho de la calle Génova, desde donde está pilotando como secretario de organización las acciones del resto de vicesecretarios en la campaña electoral de Castilla y León que entra en su recta final.

Tras lo ocurrido en la votación del jueves, ahora todos saben quién es Casero, quien presidió las Nuevas Generaciones en la provincia de Cáceres, se convirtió en el diputado más joven de la Asamblea de Extremadura en 2003, fue senador entre 2011 y 2015 y hoy es hombre de máxima confianza de Pablo Casado, con quien se la jugó cuando el PP organizó primarias para suceder a Rajoy. También se ha revitalizado mediáticamente su asunto pendiente como exalcalde de Trujillo (2011-2019) por el que está imputado por prevaricación, tema que no puede abordar un juzgado local por ser aforado

Otra faceta que ha trascendido en los últimos días es que es una pieza clave en Génova, donde se le conoce como uno de los 'fontaneros' del partido, una especie de 'Señor Lobo' que arregla los contratiempos con discreción desde su despacho en Génova, donde se le considera la mano derecha de Teodoro García Egea.

De hecho, este fue el primero en sacar la cara por él el jueves interpelando con dureza a la presidenta del Congreso Meritxell Batet, a la que acusa de haber maniobrado contra las normas para no dar opción a Casero de enmendar su voto errado, lo que dio al traste con la estrategia del PP, que contó con dos votos inesperados de tránsfugas de UPN y al final no le sirvió de nada.

Un caso aún por cerrar

En realidad, el caso Casero aún no está cerrado. Por su partido se sabe que ese resultado será recurrido ante los tribunales y desde el PP opinan que tendrá mucho recorrido porque ya ha habido casos en que ha habido un error en el que se ha aceptado cambiar el voto (se refieren al de Macarena Olona, de Vox, el 1 de octubre de 2020).

Por contra, desde la bancada socialista un diputado extremeño apunta que la reforma laboral seguirá su curso y lo de Casero será una anécdota más, un suflé mediático que bajará en los próximos días.

