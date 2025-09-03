HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Casatejada declara ‘no gratos’ a los diputados que rechazaron prorrogar Almaraz

Miguel ángel Marcos

CASATEJADA.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:39

El pleno del Ayuntamiento de Casatejada ha aprobado declarar ‘persona non grata’ en el municipio, con siete votos a favor y dos en contra, a los diputados del PSOE que han rechazado en el Congreso la continuidad de la central nuclear de Almaraz.

A la moción presentada por Desiderio Riaño, su alcalde desde mitad de junio, se ha sumado la socialista Nuria Rivera. El Consistorio está formado por cuatro ediles de la Agrupación Independiente (AICA), tres del PSOE y dos del PP. AICA y PP tienen un pacto de Gobierno, de forma que ocupan la alcaldía dos años cada uno.

La moción empieza recordando los acontecimientos que han sacudido al mundo en los últimos años, como la pandemia de covid o la guerra de Ucrania, «que están causando una crisis global con un aumento del precio de la energía hasta ahora no conocida».

Y una de las zonas más afectadas es Europa, al añadir su «permanente dependencia de terceros países al carecer de gas natural, petróleo y materias primas en general».

Asimismo se recuerda que la Unión Europea considera a la energía nuclear como energía verde, el replanteamiento que viene haciéndose en distintos países o los puestos de trabajo que genera la CNA, su impacto económico para toda la región y la ruina económica que supondría su cierre.

Por todo ello censuran las repetidas votaciones de los diputados socialistas en el Congreso en contra de prolongar su vida útil. Una decisión que creen constituye una «traición a los intereses de la región y una muestra de desconexión con la realidad social y económica de Extremadura».

