Dicen que entre Isabel y Fernando hubo conveniencia, pero también amor. En el caso de Isabel Sierra y Fernando Vivas fue únicamente lo segundo y, además, a primera vista. «Yo llegué con 15 años un 3 de abril y ella, que tenía 12, llegó el ... 4», cuenta Fernando Vivas sobre aquella primavera de 1968, «se bajó de un camión junto a su familia y me enamoré de ella». Un amor de juventud –dice– al que sólo pudo separar cinco años después la distancia, por el traslado de él a Barcelona y de ella a Madrid. «Pero el destino nos volvió a juntar», añade sobre un reencuentro que se produjo en el mismo lugar de aquel flechazo que terminó en boda el 20 de agosto de 1978. Desde entonces y hasta hoy, toda una vida con punto de partida en Vivares.

Se marcharon porque a ninguno le gustaba la idea de trabajar en el campo. «Y aquí era lo que había», recuerda Isabel que, confiesa, le habría gustado estudiar. «Pero la época no ayudaba para una mujer y tampoco había dinero». Aunque logró irse a Madrid con una tía; mientras, Fernando se fue a Barcelona, «con 1.000 pesetas que me dio mi madre y me costó encontrar trabajo porque aún no había hecho la 'mili'». Fue en los albores de los 70. Sin embargo, en un verano de regreso al pueblo, volvieron a coincidir en unas fiestas. «Nos casamos con la condición de irnos del pueblo y nos fuimos a Cataluña», explican sobre esa decisión que les llevó a forjar una vida que ahora les tiene entre Barcelona y Vivares. «Yo aquello lo adoro», reconoce Isabel, «esto lo llevo bien, pero echo de menos aquello porque tengo allí a mis hijos y nietas».

Vivares ya no es aquella de los 70, aunque ese ambiente se respira en su casa, convertida en un museo que rememora cómo era la vida antaño en los pueblos de colonización. «A la gente le gusta mucho ver cosas antiguas porque les traen recuerdos y dicen 'Esto lo tenía mi padre' o 'Aquello lo tenía mi abuela'», relata Fernando mientras recorre una estancia en la que cada rincón acumula años de historia con herramientas del campo, monedas y billetes antiguos, máquinas de coser, alguna radio antigua y hasta un viejo parchís: «Me lo echaron de Reyes cuando era un niño y lo conservo todavía, aunque las fichas sí que se han perdido».

Pero hay mucho más y todo ello hace que los que se acercan hasta aquí, conocidos o no, vivan su particular viaje en el tiempo. «Una amiga mía empezó a llorar al acordarse de su abuela y recordar su niñez», comenta Isabel a la que estos objetos también le hacen revivir «esos tiempos de más necesidad, en los que no había dinero y la mayoría de las familias tenían cinco o seis hijos; aunque, entre comillas, éramos muy felices». Eso entre los adultos, los más pequeños «lo revuelven todo y disfrutan muchísimo, aunque no saben lo que son, tienen curiosidad y preguntan».

Preservar la historia

Para Fernando, guardar todo esto es una forma de preservar la parte quizás más sencilla de la historia, pero también la más cercana, la del día a día de nuestros antepasados. «Si los tiramos, se pierde la tradición», afirma este extremeño natural de Villar del Rey, «pero no sé por cuánto tiempo estará esto aquí, porque no es lo mismo para nosotros, que hemos vivido todo esto, que para nuestros hijos y nietos». Empezó, recuerda, con pocas cosas, pero ahora ya el espacio se ha quedado pequeño. No faltan cuadros, platos y cazos, muebles, herramientas de labranza y de pesca, trillos, televisores... Y muchos recuerdos personales. «También guardamos las tinajas que se utilizaban cuando no había agua; además de orzas para conservar quesos o chorizos que se metían en aceite y mucha gente trae cosas, pero es que ya no caben», apostilla Isabel, originaria de Cheles.