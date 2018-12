Casado presenta en Cáceres a Monago como candidato del PP a la Junta de Extremadura 01:14 Pablo Casado ha presentado en Cáceres a José Antonio Monago como candidato a la Junta de Extremadura / ARMANDO MÉNDEZ El líder de los 'populares' extremeños encabeza por tercera vez la candidatura a las autonómicas E.P. Sábado, 15 diciembre 2018, 17:37

El presidente del PP, Pablo Casado, ha presentado a José Antonio Monago como candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura en los próximos comicios de 2019 y confía en que la región «recupere la ilusión» y coloque a Monago al frente del Gobierno regional «porque se lo ha currado» y porque «tiene un buen equipo y grandes ideas», ha dicho.

De esta forma, el líder de los 'populares' extremeños encabeza por tercera vez la candidatura a las autonómicas después de que ganara los comicios en 2011 y el PP consiguiera el Gobierno regional tras años con los socialistas en el poder. En 2015 perdió las elecciones y el PSOE de Fernández Vara recuperó la Junta que, en mayo de 2019, pretende volver a conquistar Monago y el PP.

«Extremadura necesita volver a mirar al futuro, encabezar los ránkings nacionales y recuperar esa ilusión», ha asegurado el líder de los 'populares', que ha mostrado su apoyo al candidato extremeño porque «no es fácil» presentarse en comunidades como Extremadura en las que «existe un régimen clientelar del PSOE», ha dicho.

En su intervención, en un acto celebrado este sábado en un hotel de Cáceres con la presencia de dirigentes y afiliados del PP en la región, Casado ha prometido que cuando él gobierne en España y Monago en Extremadura «se conseguirá que la alta velocidad llegue a la región« porque la situación de las infraestructuras ferroviarias es »incomprensible«, ha dicho.

A este respecto ha recordado que el Gobierno de Rajoy aprobó una inversión de 800 millones de euros para el tren extremeño y se ha preguntado «por qué esas inversiones se están aplazando». Además, ha repasado algunos de los logros obtenidos por Monago cuando consiguió gobernar en la legislatura de 2011 a 2015 en la que trabajó por «fijar población en el medio rural» a través de proyectos «innovadores» en el sector primario.

«Tú supiste fomentar buenas ideas que generaron inversiones internacionales y que se han perdido en estos cuatro años de gobierno socialista», ha señalado Casado que ha asegurado que, para el PP, «Extremadura es fundamental» y confía en recuperar el Ejecutivo regional.

Caza, pesca y toros

Antes de participar en el acto político, Casado y Monago han mantenido una reunión con representantes del sector de la caza, la pesca y el toro en la región. En este sentido, el presidente del PP ha dicho que su partido apoya estos sectores porque generan puestos de trabajo y riqueza, más si cabe en regiones como Extremadura con un importante peso de la población rural.

Ha recordado que el sector de la tauromaquia emplea a unas 190.000 personas en el país, entre trabajos directos e indirectos, y genera unos 3.000 millones de euros. «Ha representado una columna de nuestra historia y nosotros defendemos que quien quiera ir a los toros, vaya, y quien no, que no vaya, pero que no los prohíban«, subrayó.

En parecidos términos se ha referido a la caza y a la pesca, dos sectores a los que «muchos pueblos» viven vinculados y generan desarrollo económico y social. «Lo que pasa es que hay gobiernos ignorantes que no han salido nunca del asfalto», ha criticado, y «no saben» que el entorno rural representa el 85% del territorio y en él vive el 30% de la población. «El PP es el único partido que defiende el entorno rural».

Almaraz

Antes de tomar la palabra Casado lo ha hecho el presidente del PP en Extremadura y candidato a la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, quien ha arremetido contra Pedro Sánchez del que ha dicho que «nunca antes había habido un presidente tan nefasto para los intereses de la región» que, entre otras cosas, «quiere cerrar Almaraz con el silencio cómplice que los socialistas extremeños«, en alusión a la central nuclear.

«Que no se extrañen si salen los chalecos amarillos a la calles cuando suba el recibo de la luz, porque no se puede cercenar el futuro de las comarcas del norte de la provincia», ha espetado, al tiempo que critica al Ejecutivo de Fernández Vara por ser «leal» a Sánchez. «Esto es un mal sueño que tiene que pasar cuanto antes, y por eso hay que convocar ya las elecciones en España para salir del parón en el que está el país«, ha espetado.

En su intervención también se ha referido al sector de la caza y el toro, con cuyos representantes han mantenido una reunión, porque «la región extremeña es campo que hay que amplificar y no prohibir sectores de actividades que son indispensables para el mundo rural«, ha dicho en alusión a las declaraciones de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Monago ha repasado los logros que consiguió el PP en los cuatro años que gobernó la Junta de Extremadura que «frenó la sangría del paro» porque Vara dijo que iba a crear 60.000 empleos y cuando los 'populares' llegaron al gobierno de la región «había 60.000 parados más». «Somos los subcampeones del paro en España», manifestó.

«Nuestra comunidad autónoma se desangra«, ha sentenciado en relación a la pérdida de población, al tiempo que ha criticado que »se ha disparado la deuda que está desbocada«. »Ni un solo mes se ha controlado el déficit si fuera el panel de un avión estarían todos los pilotos en rojo«, ha subrayado.

Asimismo, ha criticado a Vara y a su «gobierno fallido» por incumplir «todas las promesas que dejó ante notario» y le ha reprochado el anuncio de la «millonaria» inversión en Castilblanco porque es como los «castillos de Walt Disney que hizo el Rey Loco». «No os lo creáis porque lo que no se ha hecho en tres años y medio no se hace en los últimos meses de legislatura. Eso es el atracón del mal estudiante», ha señalado.

También se ha referido a las «irregularidades graves» que el PP denunció en los cursos de formación de Extremadura. Así ha criticado que se «ha hecho la ley del silencio» porque en cuatro años de instrucción en los juzgados, no se sabe quién ha ido a declarar ni cuándo. «Por lo menos en Andalucía sabíamos el día que iban al juzgado pero aquí ni eso», ha sentenciado.

«Extremadura está a punto de llegar a un punto de no retorno» por la deuda de 5.000 millones (4.681 millones), la emigración de los jóvenes, y por la falta de oportunidades laborales. «No podemos defraudar a tantas ilusiones y va a haber cambio de gobierno en Extremadura y en España», ha concluido.

Transformar la sociedad

En el acto ha intervenido también el presidente del PP en la provincia de Cáceres, Laureano León, quien ha destacado que Monago «va a transformar nuevamente a la sociedad extremeña» y «va a devolver a los extremeños al lugar que se merecen», ha dicho, ya que «una gran masa social está demandando que el PP vuelva a gobernar».

«La sociedad necesita políticos valientes que defiendan con firmeza y sin complejos nuestros valores y digan al resto de la sociedad lo que pensamos, y peleen por el bienestar y el progreso de la sociedad como José Antonio Monago y Pablo Casado», ha dicho León que se ha mostrado convencido de que «son los dos líderes que mejor pueden representar al PP tanto en España como en Extremadura».