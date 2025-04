Casa Ángel, el almacén del carnaval de Europa

G. C.

Joaquín Horrillo cuenta que su padre pasó por la travesía de la antigua N-630 de Almendralejo con unos amigos y cuando se paró en el antiguo Bar Zara les dijo: tirad para adelante, que a mí me ha gustado este pueblo y me quedo. Así fue cómo Ángel decidió dejar el bar y la tiendecita que regentaba en Puebla de la Reina para abrir una pequeña tienda de tejidos en la calle La Cruz, que a su vez le servía de habitación alquilada para hospedarse. A pesar de que por entonces no tenía coche y utilizaba su moto para ir a Villanueva a comprar la mercancía y trasladarla a Almendralejo, le fue tan bien que al poco tiempo tuvo que ampliar el negocio, mudándose a otro local más grande a Los Cantones, pero también céntrico.

Quizás por aquello del recuerdo y del valor de lo sentimental, ahora que Casa Ángel ocupa varias naves con miles de metros cuadrados en la avenida de A Rúa, cerca del polígono industrial, donde atiende al público y tiene a la vista kilómetros de telas en varios niveles de altura, sigue manteniendo abierta la tienda céntrica de los comienzos.

«¿Que si mi padre estaría orgulloso de mí y de mi hermana Chelo si pudiera ver cómo ha crecido el negocio? Pues imagínate, claro que lo estaría», apunta su hijo Joaquín en una entrevista a HOY. Por suerte, su padre ya vio antes de morir el crecimiento y la transformación de la antigua tienda de telas para costuras domésticas en «el mayor almacén de Europa dedicado al carnaval».

Joaquín no tiene pudor en reconocerlo. No en vano, es el fruto de muchos años de trabajo, dedicación e inversión económica para lograrlo. «Mis almacenes están abarrotados y ese es mi éxito. Nuestros clientes nos piden la mercancía y mañana la tienen en su casa».

Desde los 80

Aunque Joaquín lleva en el negocio desde que tenía 17 años junto con su hermana, fue en los años 80 cuando tomó las riendas y decidió darle un giro, introduciendo el juguete en la tienda. «Estábamos mucha gente en el comercio, dos empleados, mi hermana, yo, mi mujer y pensé: este negocio no da para tanto».

Pero no pasó mucho tiempo hasta que comenzaron a proliferar otras tiendas dedicadas al juguete en Almendralejo «y aquello dejó de ser negocio». Entonces el carnaval comenzaba a despegar en algunas ciudades extremeñas, pero tímidamente. «Pensé, pues el dinero que está empleando mi padre en el juguete, lo vamos a emplear en el carnaval».

«Di con unos buenos proveedores de Palma de Mallorca que me ayudaron mucho». Así estuvo dos o tres años vendiendo a clientes aficionados al carnaval, pero su despegue fue con el paso del negocio a las ventas al por mayor.

«Un día fui a Almacenes Santi a Badajoz a por material y me vendieron una peluca a 595 pesetas más impuestos, date cuenta. Y yo vendía esa peluca en mi comercio a 395 pesetas y de ahí les hacía yo el 20% de descuento. Me di cuenta entonces de que tenía unos precios muy buenos para empezar como mayorista». Así fue cómo se convirtió en mayorista para negocios de toda Extremadura. Aceuchal, Solana, pero sobre todo para Navalmoral de la Mata y Badajoz.

«Hice un poco de publicidad y al poco tiempo se ve que los chinos que se ponían alrededor de la plaza de San Francisco vieron buenos precios, y me vaciaron la tienda. Así que al año siguiente ya compré más mercancía y alquilé una nave».

Cuenta como anécdota que se fue a Navalmoral a vender y después de todo el día, no hizo ninguna venta. Pero al día siguiente del carnaval, al abrir su tienda, llegaron un montón de clientes para comprar y todos eran de Navalmoral. «Entonces fue cuando empezó el boom».

En el año 1999 y teniendo ocho locales alquilados en el centro, ya tuvieron que trasladarse a las naves que hoy ocupan en el polígono industrial de Almendralejo, aunque se han ido incorporando más hasta llegar a los más de 7.000 metros cuadrados de exposición y venta al público actuales.

En su opinión, precisamente ahí radica el éxito del negocio, el espacio que le permite tener mercancía almacenada y disponible al momento para su venta.

Ventas a todo el mundo

Ahora la empresa vende más del 80% fuera de Almendralejo. En Extremadura y en toda España, desde Murcia a Galicia, desde Almería a Cádiz. Hace un tiempo se introdujeron en el carnaval de Tenerife, donde este año han patrocinado a una reina del carnaval vestida exclusivamente con productos de Casa Ángel. Hicieron un 'showroom' en un hotel y allí acudieron los mejores diseñadores y comparsas.

Las ventas al extranjero, gracias al salto en Internet, ya se han hecho regulares con Italia, Francia, Italia, Hungría y también Guatemala. «Todo con carnaval», sobre todo, en el tema de tejido. «Ahí nos hemos especializado y luego nos copian, pero el primer año lo damos nosotros».

La clave está en que «aquí se visten de la cabeza a los pies y salen vestidos todos», «Que tenga aglutinado todo, no hay, somos el único almacén de Europa de carnaval», confiesa.

Pero la empresa también diversifica, «del carnaval no podemos pagar los sueldos de los 17 trabajadores todo el año», por lo que también se dedican a los uniformes profesionales y escolares y a los tejidos para costaleros y nazarenos de la Semana Santa.

Por todo ello, Almendralejo le va a homenajear este 14 de agosto durante el acto central de las fiestas de la Piedad. Con Casa Ángel se van a estrenar unos reconocimientos con los que se pretende destacar la labor de la empresa local.

