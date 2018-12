Una carta sobre Cheles

Aún recibo cartas. Sí, cartas de las de antes. Nada de correos electrónicos. Cartas con sobre y sello, con la dirección y el remite escritos a mano. Porque son cartas de caligrafía pulcra y tinta azul, renglones rectos y paralelos donde cada palabra está llena de esfuerzo, sentimiento y personalidad. En los textos escritos con ordenador solo se dice lo que se dice. En las cartas se puede interpretar cada rasgo y adivinar el cariño, la bondad y la emoción.

El caso es que hace unos días encontré una carta en mi buzón con esta simple dirección: mi nombre y debajo, «Edificio Las Estrellas», Cáceres. Y me llegó. En primer lugar, debo manifestar mi orgullo por contar con un servicio de Correos tan eficiente que ve una carta dirigida al firmamento y encuentran al destinatario sin demora. En la parte trasera del sobre, con letra preciosa, el nombre del remitente: Carlos y sus apellidos.

No sé si a ustedes les pasa como a mí, que cuando recibo una carta de verdad, de las de antes, me emociono porque recuerdo aquellos tiempos de internado, de amores, de amistades en los que las cartas lo eran todo y esperar al cartero se convertía en el momento más emocionante del día.

En un cofre plateado (soy así de cursis), guardo las cerca de 600 cartas que nos escribimos mi mujer y yo siendo novios. Entonces no escribía contraportadas, escribía cartas. Ahora, gracias al HOY, recibo algunas cartas como esta dirigida al edificio de «Las Estrellas», en la que don Carlos me confiesa que llevaba tiempo intentando averiguar mi dirección hasta que descubrió por casualidad el nombre de mi edificio, que se llama popularmente La Estrella por tener tres puntas, pero que así, en plural, parece una estación espacial.

Don Carlos escribe bien caligráfica y sintácticamente. Emplea un léxico preciso y precioso con palabras como morar, meollo, haz o gamona. Me resume su vida: nació hace 88 años en Cheles, donde sus padres habían montado una tienda al llegar desde Badajoz recién casados. La Guerra Civil, que califica de maldita, se lo llevó todo y volvieron a la capital.

Don Carlos recuerda que en su niñez y juventud, el 24 de diciembre, en Cheles, había la costumbre de salir al anochecer con antorchas y hacer lumbre para calentar al niño Jesús. También colocaban un haz enorme de leña y lo prendían a la puerta de la iglesia. A don Carlos, le gustaría saber si esta costumbre perdura, pero no ha sido capaz de averiguarlo. Además, me confiesa, «como he perdido audición, no puedo usar el teléfono».

Se despide con afecto, me pide perdón por su caligrafía, que él califica de desastrosa y a mí me parece pulcra y clara, y me confiesa que le haría mucha ilusión ver publicada en esta sección del HOY una información sobre su pueblo, Cheles, y la confirmación de que se mantiene la fiesta navideña de los haces de leña y del fuego tradicional para calentar al niño Jesús.

Naturalmente, fue recibir la carta y ponerme a indagar para poder informar a don Carlos y a todos los lectores. Aunque creo que la persona más indicada para dar respuesta a la inquietud de don Carlos no soy yo, sino Israel Espino, autora del blog del HOY 'Extremadura secreta'. A ella me remito para certificar que, en Nochebuena, los tueros, gamonas y jogarás son costumbre típica de los pueblos extremeños. Se encienden en estas fechas para calentar a los antepasados o al niño Jesús, se cantan villancicos alrededor de un tronco viejo de encina o de un haz generoso de leña y se mantiene esta tradición en una quincena de localidades extremeñas, entre ellas, Cheles. También en Villanueva del Fresno y Alconchel, pueblos vecinos. En esa zona, las hogueras se llaman gamonas. En Azuaga son gamones, en Aldea del Cano, tuero y en las Hurdes, jogarás. Así que ya lo saben, la tradición sigue viva en Cheles. Reciba, en fin, don Carlos, un saludo afectuoso desde «Las Estrellas» y gracias por escribir una carta de verdad.