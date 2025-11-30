HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Un joven de 27 años muere tras un accidente de moto en la avenida de Elvas de Badajoz
Las carreteras extremeñas ya se han cobrado cuatro víctimas mortales más que en todo 2024

Los siniestros viales en la región han provocado el fallecimiento de 35 personas hasta el 23 de noviembre

Rubén Bonilla

Rubén Bonilla

Badajoz

Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:00

Las carreteras extremeñas ya se han cobrado 35 vidas hasta el pasado día 23 de noviembre de 2025, cuatro más que en todo el año ... 2024, según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre muertos en accidente o en las siguientes 24 horas.

