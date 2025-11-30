Las carreteras extremeñas ya se han cobrado cuatro víctimas mortales más que en todo 2024

Las carreteras extremeñas ya se han cobrado 35 vidas hasta el pasado día 23 de noviembre de 2025, cuatro más que en todo el año ... 2024, según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre muertos en accidente o en las siguientes 24 horas.

Dejando el mes de diciembre fuera de la comparación, en lo que va del presente ejercicio el número de fallecidos en las carreteras extremeñas se ha incrementado un 20,6%, ya que entre enero y noviembre de 2024 fueron 29 las víctimas mortales, seis menos que este año. Precisamente este domingo ha habido otro accidente mortal en Badajoz en el que ha perdido la vida un joven de 27 años.

Del informe detallado de la DGT se deduce que la causa de este incremento significativo obedece a los accidentes con víctimas mortales que han tenido lugar en la provincia de Cáceres, que han pasado de doce a 19, es decir siete más que el año anterior. Sin embargo, en la provincia pacense se han reducido los fallecidos en siniestros viales, al pasar de los 17 de 2024 a los 16 del presente año hasta el momento (siempre en la comparativa de ambos años hasta el 23 de noviembre).

De hecho, la última víctima mortal en Extremadura se produjo el pasado viernes, 21 de noviembre, en una vía cacereña, concretamente en la carretera CC-337, que une la localidad de Aldea del Cano con la de Torremocha. Este siniestro se produjo por un choque frontal y perdió la vida un hombre.

MUERTOS EN CARRETERA Últimos años En 2024 murieron 31 personas; en 2023 se contabilizaron 51 fallecidos; en 2022 fueron 30; 27 en 2021 y 24 en 2020 en Extremadura.

El accidente con más personas muertas en un siniestro vial en este 2024 fue el que tuvo lugar en Plasencia en el que perdieron la vida cuatro personas el pasado 2 de mayo.

En total en Extremadura se han producido 29 accidentes mortales, por los 27 de 2024. Por provincias, en Cáceres se han anotado 15 siniestros mortales por los 11 del año anterior y en la pacense en lo que va de año se ha saldado con 14 accidentes con víctimas mortales y en 2024 a estas alturas de año ya iban 16.

Una víctima más

A esta cifra de 35 muertos en accidentes hay que sumar al menos una víctima mortal más que no está recogida en la estadística oficial al fallecer en algún centro hospitalario después de las primeras 24 horas posteriores al accidente, que es el periodo de tiempo que contabiliza la DGT.

Esta víctima mortal es Enrique Bastante, guitarrista de míticas bandas como Gabinete Caligari o La Frontera, que, tal y como se informó en su día, murió en el hospital de Don Benito-Villanueva a los 65 años de edad tres días después de sufrir un accidente de coche la noche del 21 de enero.

En cualquier caso, tanto la cifra de muertes en carretera de 2024 como la de 2025 suponen una reducción significativa con respecto a 2023, calificado como 'annus horribilis' ya que se dispararon el número de víctimas mortales y accidentes en la región. Ese año hubo 51 víctimas mortales, por los 31 que sumó 2024.

Las 35 muertes de 2025 todavía están lejos de las que hubo en 2023. «Ese fue un año fatídico, con 51 víctimas, pues se juntaron muchas circunstancias como el final de la pandemia. La gente tenía muchas ganas de salir, por ejemplo, en moto, y hubo muchos accidentes», recuerda Diego Yebra, fiscal delegado de Seguridad Vial en Extremadura. «En este 2025 estamos en una cifras equiparables a la horquilla normal», añade.

Muerte por tipo de vías

Por el tipo de vía, son las carreteras nacionales las que más víctimas se han cobrado, con diez muertos hasta el momento.

También con 10 muertos están las contabilizadas en otras vías, en la que se cuentan desde caminos a carreteras provinciales o en tramos urbanos dentro de las localidades.

En las carreteras autonómicas han perdido la vida este año nueve personas.

En autovía son siete las víctimas mortales.