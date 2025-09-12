La carretera Cáceres-Badajoz sufrirá un corte de cuatro horas este sábado El tramo de la N-423 afectado está en el kilómero 28 y la Guardia Civil establecerá desvíos alternativos

Este sábado, 13 de septiembre, se procederá al corte total de la carretera N-523 -vía que conecta Cáceres y Badajoz- en el punto kilométrico 28, con motivo de la retirada de un vehículo articulado.

Según informa la Guardia Civil, el corte dará comienzo a partir de las 9.00 horas y tendrá una duración aproximada de cuatro horas, tras lo cual se restablecerá la circulación con normalidad.

Los desvíos alternativos se establecerán por las autovías A-5 y A-66. De Badajoz a la Roca de la Sierra o a Puebla de Obando no hay incidencia, apuntan.

Los agentes ruegan a los usuarios de la vía que extremen la precaución y atiendan en todo momento a las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.