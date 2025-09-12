La carretera Cáceres-Badajoz sufrirá un corte de cuatro horas este sábado
El tramo de la N-423 afectado está en el kilómero 28 y la Guardia Civil establecerá desvíos alternativos
R. H.
Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:00
Este sábado, 13 de septiembre, se procederá al corte total de la carretera N-523 -vía que conecta Cáceres y Badajoz- en el punto kilométrico 28, con motivo de la retirada de un vehículo articulado.
Según informa la Guardia Civil, el corte dará comienzo a partir de las 9.00 horas y tendrá una duración aproximada de cuatro horas, tras lo cual se restablecerá la circulación con normalidad.
Los desvíos alternativos se establecerán por las autovías A-5 y A-66. De Badajoz a la Roca de la Sierra o a Puebla de Obando no hay incidencia, apuntan.
Los agentes ruegan a los usuarios de la vía que extremen la precaución y atiendan en todo momento a las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.